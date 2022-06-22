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Военная операция на Украине ,  

Небензя опроверг заявления о том, что Россия хочет уничтожить Украину

Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Обвинения в адрес России в том, что она якобы хочет уничтожить Украину, не соответствуют действительности, украинцы остаются родным и дружественным народом. Об этом накануне заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Сегодня мы услышали обвинения в том, что мы хотим уничтожить Украину, выжечь в этой стране все украинское. Это совсем не так. Выжечь на Украине мы хотим расцветший бурным цветом неонацизм и национализм, из-за которого эта страна последовательно превращалась в анти-Россию, став прямой угрозой нам и жителям Донбасса», — сказал дипломат.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

При этом Небензя заявил, что у России по-прежнему хорошее отношение к украинскому народу, культуре и языку. Постпред назвал украинцев «родным и дружественным нам народом».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации» Украины. Тогда глава государства заявил, что цель операции — помощь ДНР и ЛНР и предотвращение «геноцида» русскоязычного населения Донбасса.

26 февраля Небензя говорил о скором решении задачи по «демилитаризации и денацификации» Украины. «Мы не ведем войну с Украиной и украинским народом, мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса», — сказал тогда дипломат. В начале июня дипломат говорил, что допускает полное освобождение территорий ДНР и ЛНР в ближайшее время.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что цель операции — окончание доминирования США вместе с союзниками в мире. «Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права. По неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю», — сказал Лавров.

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ООН Василий Небензя Украина дипломат Совбез ООН

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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