Небензя допустил скорое «освобождение Луганской и Донецкой областей»
Российские военные скоро полностью освободят территории Луганской и Донцекой народных республик. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Би-би-си».
«Дайте время. Вы увидите полное освобождение Луганской и Донецкой областей. Это, надеюсь, случится уже скоро», — сказал он.
Небензя напомнил, что освобождение Донбасса является главной целью специальной военной операции России на Украине «на данный момент». Среди других задач он назвал нейтралитет Украины, а также денацификацию и демилитаризацию страны.
На вопрос журналиста о прогрессе российской стороны в ходе операции постпред России при ООН предложил сравнить записи через неделю или две — «посмотрим, как мы справляемся и какой прогресс будет достигнут к тому времени», отметил он.
Он также отметил, что поставки Западом тяжелого вооружения на Украину являются прямой эскалацией ситуации. По его словам, из-за этого Россия будет вынуждена «принять решение отодвинуть украинские силы настолько, чтобы они не могли достичь территории России и Донбасса».
Также Небензя отметил, что Украина является лишь пешкой в большой геополитической игре и что, на самом деле, Запад ведет прокси-войну (опосредованный конфликт) с Россией.
В начале июня постпред России при ООН уже говорил, что поставляющий Украине оружие Запад «совершает очередное военное преступление».
«Украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей», — подчеркнул дипломат.
Он порекомендовал коллективному Западу при желании «осудить агрессию» начать с себя. По его словам, ряд западных стран причастен к совершению «военных авантюр и незаконных экономических рестрикций, кровавых колониальных и неоколониальных войн».
Россия начала военную спецоперацию 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что Москву вынудили пойти на такой шаг, создав вблизи ее границ «реальную угрозу». Целями спецоперации он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида» со стороны украинских властей.
Украина после начала спецоперации разорвала с Россией дипломатические отношения и объявила военное положение.