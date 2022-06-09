Небензя допустил скорое «освобождение Луганской и Донецкой областей»

Василий Небензя счел поставки Западом тяжелого вооружения на Украину прямой эскалацией ситуации, поскольку из-за этого Россия будет вынуждена отодвинуть украинские силы так, чтобы они не могли достичь ее территории

Российские военные скоро полностью освободят территории Луганской и Донцекой народных республик. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Би-би-си».

«Дайте время. Вы увидите полное освобождение Луганской и Донецкой областей. Это, надеюсь, случится уже скоро», — сказал он.

Небензя напомнил, что освобождение Донбасса является главной целью специальной военной операции России на Украине «на данный момент». Среди других задач он назвал нейтралитет Украины, а также денацификацию и демилитаризацию страны.

На вопрос журналиста о прогрессе российской стороны в ходе операции постпред России при ООН предложил сравнить записи через неделю или две — «посмотрим, как мы справляемся и какой прогресс будет достигнут к тому времени», отметил он.

Он также отметил, что поставки Западом тяжелого вооружения на Украину являются прямой эскалацией ситуации. По его словам, из-за этого Россия будет вынуждена «принять решение отодвинуть украинские силы настолько, чтобы они не могли достичь территории России и Донбасса».

Также Небензя отметил, что Украина является лишь пешкой в большой геополитической игре и что, на самом деле, Запад ведет прокси-войну (опосредованный конфликт) с Россией.

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В начале июня постпред России при ООН уже говорил, что поставляющий Украине оружие Запад «совершает очередное военное преступление».

«Украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей», — подчеркнул дипломат.

Он порекомендовал коллективному Западу при желании «осудить агрессию» начать с себя. По его словам, ряд западных стран причастен к совершению «военных авантюр и незаконных экономических рестрикций, кровавых колониальных и неоколониальных войн».

Россия начала военную спецоперацию 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что Москву вынудили пойти на такой шаг, создав вблизи ее границ «реальную угрозу». Целями спецоперации он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида» со стороны украинских властей.

Украина после начала спецоперации разорвала с Россией дипломатические отношения и объявила военное положение.