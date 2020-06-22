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Мишустин одобрил отказ от использования локаторной станции в Казахстане

Россия начала процедуру отказа от радиолокационной станции на Балхаше в Казахстане в системе своей противоракетной обороны
РЛС типа «Дарьял»
РЛС типа «Дарьял» (Фото: AP)

Правительство России одобрило денонсацию российско-казахстанского соглашения об использовании расположенной в Казахстане РЛС «Балхаш». Постановление об этом за подписью премьера Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Одобрить предложение о денонсации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении», — говорится в документе.

Теперь правительство должно внести в думу законопроект о денонсации этого соглашения.

В соответствии со статьей 37 закона «О международных договорах Российской Федерации», предложение о прекращении действия договора будет рассмотрено в комитетах и комиссиях Госдумы, после чего нижняя палата парламента должна принять соответствующий федеральный закон. Далее его должен рассмотреть и одобрить или отклонить Совет Федерации, после чего закон поступает на подпись к президенту.

Как отмечает «РИА Новости», в состав казахстанского комплекса «Балхаш» входит радиолокационная станция «Днепр», которая используется в системе предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию «Воронеж-М» под Орском, которая заменила локатор на территории Казахстана.

Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трех направлениях
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В октябре 2018 года Минобороны сообщило, что загоризонтные радиолокационные станции «Воронеж» поставлены на боевое дежурство под Оренбургом, в Алтайском и Красноярском краях, а число регионов, где расположены подобные станции, достигло семи. «Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области», — отметили в министерстве.

Радиолокационные станции большой дальности семейства «Воронеж» предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.

Как сообщается на сайте Минобороны, РЛС «Воронеж-М» разработана ОАО «Радиотехнический институт им. А.Л.Минца». Она позволяет обнаруживать летающие объекты на дистанциях до 4,2 км и потребляет 0,7 МВт электроэнергии.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: РЛС, Казахстан, Минобороны
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