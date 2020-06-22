В Кремле назвали основной целью российских чиновников служение Родине

Основная мотивация чиновников, по словам пресс-секретаря президента, со сменяемостью или несменяемостью главы государства не связана

Дмитрий Песков (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Большинство российских чиновников в своей работе руководствуются «высокими соображениями», их целью является служение Родине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал слова Владимира Путина о том, что без принятия поправки в Конституцию об обнулении его президентских сроков «на очень многих уровнях власти» вскоре начнется «рысканье глазами в поисках возможных преемников».

«Президент исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации, это характеристика нашего чиновничьего мира <...> Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях изменяемости власти», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Основная мотивация чиновников, по словам Пескова, со сменяемостью или несменяемостью президента не связана.

«Люди, которые приходят на государственную службу, руководствуются гораздо более высокими соображениями. Это работа на государство, это служение Родине», — сказал Песков.