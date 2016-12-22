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За что премировали военных в 1941–1945 годах. Фотогалерея
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За что премировали военных в 1941–1945 годах. Фотогалерея
Общество, 12:28
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За что премировали военных в годы Великой Отечественной войны

Минобороны опубликовало документы, устанавливающие порядок премирования военных в годы Великой Отечественной войны. Премии полагались за уничтожение танков и самолетов противника, боевые вылеты, бомбежку Берлина и так далее. Как была устроена военная экономика — в обзоре РБК

Приказ НКО СССР от 8 августа 1941 года «О поощрении членов экипажа, бомбивших Берлин»

За бомбардировку Берлина 8 августа 1941 года каждому из членов экипажей наносивших удар самолетов Балтийского флота выплатили 2 тыс. руб. Для сравнения, средняя зарплата рабочего в 1940 году составляла 375 руб. в месяц

Фрагменты подлинного приказа наркома обороны СССР от 1 июля 1942 года №0528
(Фото: Министерство обороны РФ)
С 1 июля 1942 года за подбитые танки полагались премии командиру орудия и наводчику — по 500 руб. Остальные номера расчета получали по 200 руб.
Приказ НКО от 25 февраля 1942 года №0140 «О премировании личного состава автобронетанковых ремонтных частей за быстрый и качественный ремонт танков»
(Фото: Министерство обороны РФ)
Кроме того, были предусмотрены выплаты за ремонт военного оборудования. Специалисты могли получить за работы на тяжелом танке до 800 руб., на орудиях зенитной артиллерии — до 100 руб., а за починку станкового пулемета полагалось до 20 руб. премии
Фото: Министерство обороны РФ
Стала известна зарплата летчика Василия Сталина, младшего сына Иосифа Сталина​
Фото: Министерство обороны РФ

Так, в январе 1943 года он получил 5095 руб. 84 коп. в качестве оклада и надбавки за выслугу лет

Фото: Министерство обороны РФ

Раскрыта и зарплатная ведомость одного из лучших советских асов Александра Покрышкина

Фото: Министерство обороны РФ
В ноябре 1944 года ему выдали на руки в части 1800 руб., при том что только основной оклад полковника Покрышкина составлял 3600 руб. На сумму 2 тыс. руб. летчику был выписан денежный аттестат, который обналичивался по месту проживания его семьи, а кроме того, часть денег была зачислена на вклад и ушла на выплату партийного взноса
Доклад начальника финансового отдела Северо-Западного фронта начальнику финансового управления НКО СССР
(Фото: Министерство обороны РФ)
Минобороны указало сведения по финансовым потерям. Только в первый период войны, по неполным данным, на захваченной противником территории в учреждениях госбанка было оставлено около 41 млн руб.
Доклад начальника финансового отдела Северо-Западного фронта начальнику финансового управления НКО СССР
(Фото: Министерство обороны РФ)

Кроме того, денежные средства на общую сумму 44,7 млн руб. были зарыты, сожжены или потеряны с без вести пропавшими сотрудниками

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство раскрыло объемы трат на оборону в годы войны и непосредственно перед ней. В 1940 году на эти цели было израсходовано 56,8 млрд руб. (общий объем расходов бюджета тогда составлял 174,4 млрд руб.). В 1941-м на оборону выделили уже 83 млрд руб. Выше всего расходы на военные цели были в 1944 году — 137, 8 млрд руб.

Теги: мультимедиа , Минобороны , Великая Отечественная война
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