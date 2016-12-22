За что премировали военных в годы Великой Отечественной войны

Минобороны опубликовало документы, устанавливающие порядок премирования военных в годы Великой Отечественной войны. Премии полагались за уничтожение танков и самолетов противника, боевые вылеты, бомбежку Берлина и так далее. Как была устроена военная экономика — в обзоре РБК
За бомбардировку Берлина 8 августа 1941 года каждому из членов экипажей наносивших удар самолетов Балтийского флота выплатили 2 тыс. руб. Для сравнения, средняя зарплата рабочего в 1940 году составляла 375 руб. в месяц
Так, в январе 1943 года он получил 5095 руб. 84 коп. в качестве оклада и надбавки за выслугу лет
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Кроме того, денежные средства на общую сумму 44,7 млн руб. были зарыты, сожжены или потеряны с без вести пропавшими сотрудниками
Министерство раскрыло объемы трат на оборону в годы войны и непосредственно перед ней. В 1940 году на эти цели было израсходовано 56,8 млрд руб. (общий объем расходов бюджета тогда составлял 174,4 млрд руб.). В 1941-м на оборону выделили уже 83 млрд руб. Выше всего расходы на военные цели были в 1944 году — 137, 8 млрд руб.