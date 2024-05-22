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Политика ,  
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МВД выплатит семье убитой студентки Пехтелевой ₽700 тыс. за халатность

Суд обязал МВД выплатить семье убитой в 2020-м в Кемерове Веры Пехтелевой 700 тыс. руб. Убийство девушки длилось более 3 часов, соседи вызывали полицейских, они не приехали. Пять сотрудников МВД приговорены условно за халатность
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заводский районный суд Кемерово частично удовлетворил иск родственников убитой в 2020 году Веры Пехтелевой к МВД, следует из базы данных суда.

Суд обязал МВД выплатить родственникам 700 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за халатность полицейских: 600 тыс. руб. получат родители, еще 100 тыс. — дядя, уточняет местное отделение издания «Аргументы и Факты». Оно пишет, что близкие Пехтелевой требовали 7,5 млн руб. компенсации.

23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший молодой человек Владислав Канюс в январе 2020 года, когда она пришла к нему забрать вещи. Он нанес девушке 56 телесных ранений, а затем задушил ее шнуром от утюга. Процесс убийства длился три с половиной часа. Соседи вызывали полицию не менее семи раз, однако она не приехала на вызов. После они своими силами вскрыли дверь, но девушка к тому моменту была уже мертва.

Убийство девушки получило общественный резонанс. Изначально Канюса обвиняли только по статье об убийстве, однако общественники просили судить его по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Петиция с требованием переквалифицировать дело собрала на change.org более 160 тыс. подписей. В июле 2022 года Канюса приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Владислав Канюс

Для полицейских, которые не приехали на вызов соседей, прокурор запросил по три года и шесть месяцев колонии общего режима по статье о халатности. В итоге в июле 2023 года пять сотрудников МВД приговорили к условным срокам по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК. Полицейские майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева приговорены к 2 годам лишения свободы условно, диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева — к 1,5 года лишения свободы.

В июне 2023-го родители Пехтелевой рассказали, что Канюс вышел на свободу и мог вступить в ЧВК «Вагнер» для участия в специальной военной операции на Украине. По их словам, к ним попали фотографии с Канюсом, на которых он был в форме в окружении других военных. 8 ноября отец Пехтелевой сообщил, что прокуратура Ростовской области известила его о помиловании убийцы. Согласно ответу прокуратуры, Канюса помиловали в апреле 2023 года. В Кремле заявили, что резонансное дело не исключает возможности помилования.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Кемерово моральный ущерб компенсация суд МВД
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Полицейских по делу об убийстве студентки в Кемерове приговорили условно
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Кремль объяснил помилование убийцы Веры Пехтелевой «искуплением кровью»
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