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Полицейских по делу об убийстве студентки в Кемерове приговорили условно

Пятерых полицейских по делу об убийстве студентки в Кемерове приговорили к условным срокам
23-летняя Вера Пехтелева была убита в январе 2020 года своим молодым человеком. Из-за криков соседи несколько раз вызывали полицию, однако они так и не приехали на вызов. Дежурившие в ту ночь полицейские получили условные сроки
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Заводский районный суд приговорил пятерых сотрудников ГУ МВД в Кемерове на сроки от 1 до 2 лет условно по делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Фигурантами уголовного дела проходят пять человек: два полицейских, дежуривших в районном отделе полиции в ночь убийства, и три сотрудницы дежурной части городского УМВД в Кемерове. Они обвиняются по ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы).

Так, полицейские майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева приговорены к 2 годам лишения свободы условно, диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева — к 1,5 года лишения свободы.

23-летняя Вера Пехтелева была убита в январе 2020 года, когда пришла к бывшему молодому человеку забрать вещи. Владислав Канюс нанес девушке 56 телесных ранений, а затем задушил ее шнуром от утюга. Процесс убийства длился три с половиной часа. Соседи вызывали полицию не менее семи раз, однако она не приехала на вызов. После они своими силами вскрыли дверь, но девушка к тому моменту была уже мертва.

Убийство девушки получило общественный резонанс. Изначально Владислава Канюса обвиняли только по статье об убийстве, однако общественники просили судить его по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Петиция с требованием переквалифицировать дело собрала на change.org более 160 тыс. подписей.

В июле 2022 года Канюса приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима. Для полицейских, которые не приехали на вызов соседей, прокурор запросил по три года и шесть месяцев колонии общего режима по статье о халатности.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
полиция МВД Кемерово убийство студентка
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