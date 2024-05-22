Представитель Шойгу Россияна Марковская сообщила о смене работы

Россияна Марковская (Фото: markovskaya.rossiyana / VK)

Пресс-секретарь бывшего министра обороны Сергея Шойгу Россияна Марковская сообщила, что уходит с поста. Свое увольнение она объяснила переходом «на другую должность».

«Почти 7 лет на посту пресс-секретаря Министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью!» — написала Марковская в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Марковская родилась в1991 году во Владивостоке. Она была личным пресс-секретарем Шойгу с ноября 2017 года. До этого она работала корреспондентом и ведущей на ГТРК «Владивосток», телеканалах «Звезда» и РЕН ТВ. Марковская заняла должность пресс-секретаря министра обороны после того, как ее предшественница Дарья Затулина ушла в декрет, сообщал источник РБК в Минобороны. Марковская имеет чин государственный советник Российской Федерации 2-го класса, говорится на ее страничке на сайте Минобороны.

Шойгу в мае был назначен на пост секретаря Совета безопасности, новым министром обороны стал бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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