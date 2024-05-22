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Британия призвала нейтральные страны вступить в НАТО

Глава Минобороны Британии Шэппс призвал нейтральные страны к вступлению в НАТО
Нейтральные страны, которые пользуются «ядерным зонтиком» НАТО, должны вступить в альянс, считает глава Минобороны Британии. Как отмечает Politico, речь идет в первую очередь об Ирландии, Мальте, Австрии и Швейцарии

Нейтральные страны, которые не являются членами НАТО, но пользуются его «ядерным зонтиком», должны присоединиться к Североатлантическому альянсу, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Его слова приводит Politico.

«Я буду настаивать на том, чтобы НАТО привлекло всех, кто пользуется защитой альянса, — сказал он. — Некоторые европейские страны эффективно извлекают выгоду из присутствия блока, они пользуются преимуществами свободы, но не присоединяются к коллективному сдерживанию на континенте».

Шэппс не стал перечислять конкретные страны, но, как отмечает Politico, речь идет в первую очередь об Ирландии, Мальте, Австрии и Швейцарии.

В НАТО входят 32 страны, кандидатами на вступление в альянс являются Босния и Герцеговина, Украина и Грузия. В организации действует программа совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing), которая стала основой сотрудничества США с европейскими союзниками после холодной войны. Она подразумевает распределение между членами НАТО «выгоды, ответственности и рисков ядерного сдерживания». Вашингтон также заключил соглашения о «ядерном зонтике» с Австралией, Южной Кореей, Японией, Федеративными Штатами Микронезии, Маршалловыми островами и Палау.

В Стратегической концепции альянса 2022 года называют «крайне маловероятными» обстоятельства, при которых НАТО пришлось бы применить ядерное оружие. Для подобной миссии требуется одобрение Группы ядерного планирования (Nuclear Planning Group — NPG), куда входят все члены организации, и разрешение президента США и премьера Британии. При этом активную роль в возможном нанесении ударов с применением ядерного оружия США отвели ВВС Бельгии, Германии, Италии и Нидерландов, писал «Бюллетень».

Заявление Шэппса последовало после его призыва к членам альянса увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП. По данным Politico, текущую цель в 2% ВВП достигли примерно две трети стран блока. Великобритания пообещала нарастить оборонные расходы до 2,5% ВВП к концу десятилетия.

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После начала военной операции на Украине западные политики стали предупреждать о возможном конфликте НАТО с Москвой. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.

Президент России Владимир Путин называл «чушью полной» заявление западных политиков о возможном нападении Москвы. Он заявлял об отсутствии территориальных претензий, а также «геополитического, экономического, политического и военного» интересов воевать со странами НАТО.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Великобритания НАТО Грант Шэппс ядерное оружие
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