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Яшина этапировали из Москвы в Смоленск

Илью Яшина этапировали из СИЗО Москвы в Смоленск
Оппозиционера в декабре прошлого года приговорили к 8,5 года колонии по делу о фейках об армии. Зимой его этапировали в Ижевск, но затем вернули в Москву, так как защита доказала незаконность его перевода в другой регион
Илья Яшин (признан Минюстом иноагентом)
Илья Яшин (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывшего московского депутата и оппозиционера Илью Яшина (признан Минюстом иноагентом) этапировали из Москвы в Смоленск, сообщил РБК адвокат Яшина Михаил Бирюков.

«Я узнал это от родителей Яшина, которые приехали к нему на свидание, получили разрешение начальника следственного изолятора, а за полчаса до свидания выяснилось, что Илья уже на сборке и что его сегодня увозят этапом в Смоленск», — рассказал он. Бирюков добавил, что на следующей неделе поедет к подзащитному, до этого времени «не будет никаких известий».

В декабре прошлого года Мещанский районный суд столицы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК — публичное распространение ложной информации об использовании армии России по мотивам политической или иной ненависти).

Расследование началось из-за прямого эфира на YouTube, в котором Яшин говорил о событиях в украинской Буче в апреле прошлого года. До возбуждения уголовного дела его трижды штрафовали по административной статье о дискредитации армии. В конце июня 2022-го Яшина задержали за неповиновение полиции, арестовали на 15 суток, а в день, когда экс-депутата должны были выпустить на свободу, возбудили против него дело по статье УК о фейках.

Менее чем через три недели после вынесения приговора Яшина этапировали из СИЗО № 4 «Медведь» в Москве в Удмуртию. Но в начале февраля в телеграм-канале оппозиционера сообщили, что его вернули в тот же следственный изолятор в столице. В посте говорилось, что этапирование было «не очень законным», поскольку приговор на тот момент не вступил в силу, была подана апелляция, а для ознакомления с материалами дела Яшин должен был находиться в столице. Тогда добиться его возвращения смогла адвокат Мария Эйсмонт.

Приговор Яшину вступил в законную силу в апреле этого года, когда Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Яшина.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Илья Яшин дискредитация армии Смоленск
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