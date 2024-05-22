В Тегеране началась церемония прощания с погибшим президентом. Видео
В Тегеране началась церемония прощания с погибшим во время крушения вертолета президентом Эбрахимом Раиси. На кадрах видно, как в мечеть внесли гроб с его телом. Также рядом стоят гробы с телами других погибших во время катастрофы — главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, главы провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмати, имама мечети иранского города Тебриз Сайеда Мохаммад-Али аль-Хашема, главы подразделения охраны президента Сейеда Мехди Мусави, пилота, второго пилота и технического офицера.
Накануне церемония прощания с Раиси прошла в городе Тебриз, неподалеку от которого произошла авария вертолета. 22 мая прощание проходит в Тегеране. 23 мая Раиси и других похоронят в городе Мешхед. На церемонию прощания в Тегеране Россия направила спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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