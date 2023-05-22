Губернатор сообщил о трех пострадавших в Грайвороне

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 86,5 (+0,22) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 79,94 (+0,03) Инвестиции, 16:39
Под Белгородом сбили беспилотник Политика, 17:32
Качественный контакт: зачем страховой компании экосистема Тренды, 17:31
Лула да Силва не стал приветствовать Зеленского на саммите G7 Политика, 17:17
Московская биржа сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале на 77% Инвестиции, 17:17
UBS предсказал рост цен на золото до $2200 за унцию к концу 2024 года Инвестиции, 17:14
В МГУ ответили на слова Медведевой об уходе из-за «наезда пресс-службы» Спорт, 17:05
В ЦБ назвали курс рубля предохранительным клапаном для экономики Инвестиции, 17:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Нью-Йорке напали на здание консульства Турции Политика, 16:53
Венгрия увидела две опасности в новом пакете санкций ЕС против России Политика, 16:53
Французского теннисиста оштрафовали на $144 тыс. за нечестную игру Спорт, 16:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:52
Глава ВВС США заявил, что F-16 кардинально не изменят ход конфликта Политика, 16:47
Губернатор сообщил о трех пострадавших в Грайвороне Политика, 16:47
Жители сообщили о громких звуках в небе над Белгородом Политика, 16:46
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор сообщил о трех пострадавших в Грайвороне

Губернатор Гладков: в городе Грайворон три человека пострадали во время обстрела
Приграничный район Белгородской области подвергся обстрелам, туда зашла украинская диверсионная группа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Кремле сочли целью диверсии в области отвлечь внимание от взятия Артемовска
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В городе Грайворон три человека пострадали во время обстрелов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Еще одна женщина пострадала в селе Замостье Грайворонского городского округа.

«Также снарядами повреждены 3 частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации», — сказал он.

Ранее он сообщал о двух пострадавших при обстреле в селе Глотово Грайворонского округа. Таким образом число пострадавших из-за обстрелов в Грайворонского городском округе возросло до шести.

Обстрел Грайворонского городского округа в Белгородской области ведется с 9 утра, сообщал Гладков утром 22 мая. Днем губернатор говорил, что территорию округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Вооруженные силы, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника», заявлял глава региона.

Читайте на РБК Pro
Когда травма из прошлого мешает жить сегодня
Банки Кипра и ОАЭ больше не рады россиянам. Что делать владельцам счетов
«И», а не «или»: СЕО DoorDash — о балансе работы и личной жизни
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ

В Кремле целью диверсии в Белгородской области назвали попытку отвлечь внимание от ситуации в Артемовске (Бахмуте). 21 мая Минобороны России объявило о взятии города под контроль. Киев это не подтверждает.

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Белгородская область с начала военной операции регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности и режим среднего реагирования. Последний был введен президентом и предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый порядок работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.

Авторы
Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрелы диверсионная группа Военная операция на Украине
Материалы по теме
Брянский губернатор заявил о минометном обстреле села в области
Политика
Токмак в Запорожской области остался без света после обстрела
Политика
Пасечник сообщил о гибели двух человек в результате обстрела в ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter