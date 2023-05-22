Губернатор Гладков: в городе Грайворон три человека пострадали во время обстрела

Губернатор сообщил о трех пострадавших в Грайвороне

Приграничный район Белгородской области подвергся обстрелам, туда зашла украинская диверсионная группа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Кремле сочли целью диверсии в области отвлечь внимание от взятия Артемовска

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В городе Грайворон три человека пострадали во время обстрелов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Еще одна женщина пострадала в селе Замостье Грайворонского городского округа.

«Также снарядами повреждены 3 частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации», — сказал он.

Ранее он сообщал о двух пострадавших при обстреле в селе Глотово Грайворонского округа. Таким образом число пострадавших из-за обстрелов в Грайворонского городском округе возросло до шести.

Обстрел Грайворонского городского округа в Белгородской области ведется с 9 утра, сообщал Гладков утром 22 мая. Днем губернатор говорил, что территорию округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Вооруженные силы, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника», заявлял глава региона.

В Кремле целью диверсии в Белгородской области назвали попытку отвлечь внимание от ситуации в Артемовске (Бахмуте). 21 мая Минобороны России объявило о взятии города под контроль. Киев это не подтверждает.

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Белгородская область с начала военной операции регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности и режим среднего реагирования. Последний был введен президентом и предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый порядок работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.