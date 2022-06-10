Минобороны заявило об ударах по военному аэродрому Днепр

Российские военные нанесли удары по военному аэродрому Днепр и предприятию по ремонту военной техники в районе Харькова, сбили самолеты Су-25 и МиГ-29, а также несколько «Точек У», «Ураганов» и беспилотников *

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Российские военные нанесли удары высокоточными ракетами по военному аэродрому Днепр, уничтожив авиационную технику воздушных сил Украины, говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили два самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области.

Кроме того, были сбиты пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Лозовая, Глубокое Харьковской области, Борозенское Херсонской области, Невское в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в районе Попасной в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В районе Попасной, а также в районе населенных пунктов Ледовка и Калиново Харьковской области были перехвачены четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У». В районе Малой Камышевахи, Нижнее Купье Харьковской области и населенного пункта Яковлевка ДНР — три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Также высокоточные ракеты воздушного базирования поразили два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки (ДНР).

Также уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского оружия и боеприпасов в районах Бахмута и Берестового (ДНР) и Лоскутовки (ЛНР).

Также, согласно подсчетам министерства, в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации были убиты 150 украинских военных, уничтожены шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, а также две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град».

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции российскими военными были уничтожены 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин, 499 установок реактивных систем залпового огня, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3528 единиц специальной военной автомобильной техники.