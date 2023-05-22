Взрывы прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях после объявления тревоги

В Днепропетровской и Харьковской областях прозвучали взрывы

В украинском городе Днепр прогремели два «мощных» взрыва, сообщает издания «Суспiльне» и «Зеркало недели» со ссылкой на корреспондентов.

По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны. В Харькове также слышны взрывы, уточняет «Зеркало недели», работает ПВО.

В 3:31 корреспонденты «Зеркала недели» сообщили предварительно о шести новых взрывах в городе. Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил о 16 взрывах.

Ранее в центральных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу: сигналы звучат в Киеве и Киевской области, а также, в частности, в Винницкой, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Воздушная тревога была объявлена в 02:44 мск.

20 мая в Днепре и Днепропетровской области жители также сообщали о взрывах, в регионе была объявлена воздушная тревога. Тогда глава областной военной администрации Сергей Лысак призывал жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

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