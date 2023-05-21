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В Одессе сообщили о взрыве после объявления воздушной тревоги

В Одессе прозвучал взрыв после объявления воздушной тревоги
Взрыв прозвучал через минуту после объявления тревоги. В одесской областной военной администрации заявили, что ситуация под контролем

В Одессе на Украине объявили воздушную тревогу за минуту до того, как прозвучал взрыв. Об этом сообщает региональное издание «Суспільне Одеса» в телеграм-канале.

Воздушная тревога была объявлена в 21:59, через минуту «Суспільне Одеса» сообщила о взрыве. Спикер общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал в своем телеграм-канале о работе ПВО. По его словам, ситуация под контролем. В 22:50 воздушная тревога прекратилась.

17 мая в Одессе звучали взрывы. В городе объявляли воздушную тревогу в 21:51, первые взрывы прозвучали в 21:55, после этого корреспонденты издания сообщали о взрывах вплоть до 22:15. «Страна.ua» отмечала, что звуки «очень громкие».

С середины осени 2022 года российские войска наносят удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам Украины. В связи с этим в стране регулярно объявляют воздушную тревогу. Президент Владимир Путин говорил, что это ответные меры на взрыв на Крымском мосту, к которому Украина отрицает свою причастность. Западные государства осудили удары по энергетическим объектам, из-за которых в городах Украины пропадали свет и отопление осенью и зимой.

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Теги
Мир Ландау
Украина Одесса Воздушная тревога взрыв
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