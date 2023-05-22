Постпред Крыма заявил, что США «одобрили развязывание ядерной войны»

В Белом доме ранее заявили, что США не возражают против украинских ударов по Крыму. Постпред республики Мурадов после этого указал, что своим согласием на применение авиации против Крыма США «одобрили развязывание ядерной войны»

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Власти США своим согласием на применение американской авиации против Крыма «одобрили развязывание ядерной войны», заявил «РИА Новости» вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

Ранее 21 мая в интервью телеканалу CNN помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не возражают против украинских ударов по Крыму. «Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — сказал он.

«По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны. Ситуация проста как дважды два, если Салливан вообще способен делать простейшие политические вычисления», — заявил Мурадов.

Он напомнил, что в Севастополе уже 240 лет располагается главный южный стратегический бастион России — Черноморский флот, при котором находится и жизненно важная для страны флотская авиация. «Посягательство на одну из основ стратегической безопасности России законодательно обязывает нашу страну применить все имеющиеся средства для недопущения ее подрыва. Значит, для гарантированного предотвращения этой жизненной угрозы неизбежно придется уничтожать точки ввоза этих критически опасных для нас смертоносных вооружений. А это, главным образом, аэродромы Польши и, возможно, Румынии», — отметил постпред.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году, президент Владимир Путин отмечал, что вопрос территориальной принадлежности полуострова «закрыт». Украина, а также многие страны мира не признают Крым российским. Президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон никогда не признает суверенитет Москвы над полуостровом.

США долгое время отказывались поставлять Украине истребители западного образца, но в середине мая изменили позицию. Белый дом признал, что ВСУ будут нуждаться в них в будущем, а Байден на саммите G7 пообещал союзникам, что не будет запрещать обучать пилотов на американской технике. Власти США пообещали в ближайшие месяцы определить, какая страна передаст истребители и в каком количестве.

Кремль отмечал, что Запад, допуская поставки Киеву самолетов, демонстрирует рост своей вовлеченности в конфликт. Hоссийский МИД предупредил, что западные страны столкнутся с «колоссальными рисками», если поставят Украине F-16. Байден в ответ заявил, что передача истребителей Киеву создаст риски, но только для России.

Ранее о том, что удары из западного оружия по Крыму сравнимы с атакой на любой другой российский регион, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он также предостерег Вашингтон от поставок Киеву истребителей F-16. «Важно, чтобы Соединенные Штаты полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России», — подчеркнул дипломат.