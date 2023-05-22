Постпред Крыма заявил, что США «одобрили развязывание ядерной войны»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
«Наслаждайтесь цирком»: каково работать в Tinder — в пяти пунктах Pro, 08:23
WSJ узнала о попытках Эпштейна угрожать Гейтсу из-за романа с россиянкой Бизнес, 08:14
На Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение Политика, 08:06
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора Pro, 08:00
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 07:55
«РИА Новости» узнало о мобильных группах для борьбы с дронами ВСУ Политика, 07:28
Минфин предложил снизить оценку прогнозных расходов на маткапитал Экономика, 07:00
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Постпред Крыма заявил, что США «одобрили развязывание ядерной войны» Политика, 06:55
В США посчитали беспочвенным запрет Китая на продукцию Micron Бизнес, 06:34
В Госдуме предложили ввести семейный сертификат в ₽1 млн на первую машину Общество, 06:22
МИД Китая вызвал посла Японии из-за «очернения» страны на G7 Политика, 06:06
В Симферополе восстановили электроснабжение спустя четыре часа Политика, 06:01
Минобороны сообщило об уничтожении двух складов ВСУ с боеприпасами в ДНР Политика, 05:35
«Известия» узнали о предложении ввести шестидневную рабочую неделю Общество, 05:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Постпред Крыма заявил, что США «одобрили развязывание ядерной войны»

Постпред Крыма Мурадов — о заявлении Салливана: США одобрили развязывание ядерной войны
В Белом доме ранее заявили, что США не возражают против украинских ударов по Крыму. Постпред республики Мурадов после этого указал, что своим согласием на применение авиации против Крыма США «одобрили развязывание ядерной войны»
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Власти США своим согласием на применение американской авиации против Крыма «одобрили развязывание ядерной войны», заявил «РИА Новости» вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

Ранее 21 мая в интервью телеканалу CNN помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не возражают против украинских ударов по Крыму. «Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — сказал он.

«По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны. Ситуация проста как дважды два, если Салливан вообще способен делать простейшие политические вычисления», — заявил Мурадов.

Он напомнил, что в Севастополе уже 240 лет располагается главный южный стратегический бастион России — Черноморский флот, при котором находится и жизненно важная для страны флотская авиация. «Посягательство на одну из основ стратегической безопасности России законодательно обязывает нашу страну применить все имеющиеся средства для недопущения ее подрыва. Значит, для гарантированного предотвращения этой жизненной угрозы неизбежно придется уничтожать точки ввоза этих критически опасных для нас смертоносных вооружений. А это, главным образом, аэродромы Польши и, возможно, Румынии», — отметил постпред.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году, президент Владимир Путин отмечал, что вопрос территориальной принадлежности полуострова «закрыт». Украина, а также многие страны мира не признают Крым российским. Президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон никогда не признает суверенитет Москвы над полуостровом.

США долгое время отказывались поставлять Украине истребители западного образца, но в середине мая изменили позицию. Белый дом признал, что ВСУ будут нуждаться в них в будущем, а Байден на саммите G7 пообещал союзникам, что не будет запрещать обучать пилотов на американской технике. Власти США пообещали в ближайшие месяцы определить, какая страна передаст истребители и в каком количестве.

Читайте на РБК Pro
Почему появляется боль после тренировок и как с ней справляться
Голод в IT заставляет эйчаров менять стратегии. Что появилось нового
Пришли свернуть горы, но завязли в рутине: как разнообразить работу в IT
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран

Кремль отмечал, что Запад, допуская поставки Киеву самолетов, демонстрирует рост своей вовлеченности в конфликт. Hоссийский МИД предупредил, что западные страны столкнутся с «колоссальными рисками», если поставят Украине F-16. Байден в ответ заявил, что передача истребителей Киеву создаст риски, но только для России.

Ранее о том, что удары из западного оружия по Крыму сравнимы с атакой на любой другой российский регион, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он также предостерег Вашингтон от поставок Киеву истребителей F-16. «Важно, чтобы Соединенные Штаты полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России», — подчеркнул дипломат.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не намерена первой применять ядерное оружие.

В утвержденной президентом России ядерной доктрине перечислены следующие условия для применения такого оружия:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Крым Георгий Мурадов ядерная война ядерное оружие Военная операция на Украине
Материалы по теме
Антонов сравнил удары по Крыму с атакой на любой регион России
Политика
Белый дом заявил об отсутствии возражений против ударов Украины по Крыму
Политика
Развожаев опроверг взрыв на аэродроме в Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter