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Антонов сравнил удары по Крыму с атакой на любой регион России

Посол Антонов: удары по Крыму из западного оружия сравнимы с атакой на любой регион России
В Белом доме ранее заявили, что США не возражают против украинских ударов по Крыму. Антонов отметил, что атака на полуостров сравнима с атакой на любой другой регион России и предостерег от передачи Киеву истребителей F-16
Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Одобрение Вашингтоном поставок истребителей F-16 Киеву станет свидетельством еще большей вовлеченности НАТО в конфликт на Украине. При этом удары из западного оружия по Крыму сравнимы с атакой на любой другой российский регион, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части «благословения» киевского режима на воздушные атаки по полуострову. Напомню, что удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект Российской Федерации. Важно, чтобы Соединенные Штаты полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России», — подчеркнул дипломат.

Ранее 21 мая в интервью телеканалу CNN помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не возражают против украинских ударов по Крыму. «Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — сказал он.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году, президент Владимир Путин отмечал, что вопрос территориальной принадлежности полуострова «закрыт». Украина, а также многие страны мира не признают Крым российским. Президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон никогда не признает суверенитет Москвы над полуостровом.

Комментирую возможную передачу истребителей F-16 Киеву Антонов заявил, что «Вашингтон полностью подчинил участников «семерки» собственной линии в отношении конфликта на Украине», а его подходы по боевым самолетом резко ужесточились. «Пока Вашингтон противостоит нам чужими руками, «по доверенности». Однако каждому специалисту известно, что на Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16, да и необходимого числа пилотов, обслуживающего персонала тоже нет. Что будет, если американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными «добровольцами»?», — задался вопросом посол.

США долгое время отказывались поставлять Украине истребители западного образца, но в середине мая изменили позицию. Белый дом признал, что ВСУ будут нуждаться в них в будущем, а Байден на саммите G7 пообещал союзникам, что не будет запрещать обучать пилотов на американской технике. Власти США пообещали в ближайшие месяцы определить, какая страна передаст истребители и в каком количестве.

Изменение позиции Вашингтона произошло благодаря усилиям госсекретаря Энтони Блинкена, который стал «главной силой» в американской администрации, продавливавшей такое решение, рассказали источники The Washington Post.

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Кремль отмечал, что Запад, допуская поставки Киеву самолетов, демонстрирует рост своей вовлеченности в конфликт. Hоссийский МИД предупредил, что западные страны столкнутся с «колоссальными рисками», если поставят Украине F-16. Байден в ответ заявил, что передача истребителей Киеву создаст риски, но только для России/



 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Анатолий Антонов США Военная операция на Украине F-16
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