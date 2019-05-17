Суд в Киеве открыл дело о запрете на выезд с Украины Порошенко и Парубия

Суд в Киеве открыл дело о запрете на выезд с Украины Порошенко и Парубия

Петр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Окружной административный суд Киева открыл дело о годовом запрете на выезд с территории Украины высокопоставленных чиновников, сообщается на сайте суда.

Истец ходатайствует о запрете на выезд с территории Украины высокопоставленных чиновников после проведения парламентских и президентских выборов. «Суд будет рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела», — говорится в сообщении суда.

Истец также просит суд признать противоправной работу Службы безопасности, Нацполиции и Пограничной службы Украины, которые, по его мнению, бездействовали и не принимали необходимые меры для противодействия политикам, которые могли совершать коррупционные преступления. Фамилия истца, по ходатайству которого открыто дело, в сообщении суда не названа.

Среди третьих лиц в иске указаны 180 высокопоставленных чиновников Украины, в том числе — президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман.

Также в списке более 50 депутатов «Блока Петра Порошенко», более 40 членов правительства, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», судьи Верховного суда и др.