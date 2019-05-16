В конгрессе США потребовали от Турции «не подлизываться к Путину»

В конгрессе США потребовали от Турции «не подлизываться к Путину»

Группа членов палаты представителей конгресса США подготовила резолюцию, в которой Турцию призывают отказаться от покупки российских С-400. В противном случае Анкаре грозят ограничениями на покупку американских самолетов

Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

В резолюции, одним из авторов которой является глава комитета по международным делам палаты представителей Элиот Энгель, от Турции настойчиво требуют «не подлизываться к Путину» и отказаться от покупки систем С-400. В противном случае Анкаре угрожают сворачиванием программы по производству и приобретению самолетов F-35, сообщает агентство Reuters.

В Турции между тем заявляют, что не намерены откладывать приобретение российских систем ПВО, несмотря на давление Соединенных Штатов. 15 мая министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара постоянно обсуждает этот вопрос с Вашингтоном, однако об отмене сделки с Россией речь не идет. «Ничто не может отсрочить приобретение этих систем», — цитирует главу внешнеполитического ведомства издание Hurriyet.

В США утверждают, что система С-400, о покупке которой Турция договорилась с Россией, не сможет быть интегрирована в противовоздушную систему НАТО. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Анкара согласилась на покупку систем Patriot вместо российских систем.

В Турции, однако, заявляют, что скорее полностью откажутся от Patriot, поскольку сделка с Россией выгоднее с финансовой точки зрения.