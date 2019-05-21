382 члена конгресса попросили Трампа ужесточить санкции против России

Группа законодателей недовольна действиями России и Ирана в Сирии. Они призывают президента реализовать всеобъемлющую стратегию, цель которой — устранить угрозу безопасности, с которой сталкиваются США и их союзники

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Почти 400 членов конгресса США (79 сенаторов из 100 и 303 члена палаты представителей из 435), представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, подписали письмо президенту Дональду Трампу, в котором выразили свою обеспокоенность ситуацией в Сирии и где призвали его усилить давление на Россию и Иран в связи с их деятельностью в Сирии. Письмо (.pdf) опубликовано на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей.

«Конфликт в Сирии сложен, и потенциальные решения неидеальны, но наш единственный выбор — продвигать политику, которая может остановить растущие угрозы интересам США, Израиля, а также региональной безопасности и стабильности. Эта стратегия требует лидирующей роли со стороны США», — пишут законодатели.

В частности, по мнению авторов письма, Россия стремится обеспечить постоянное присутствие в Сирии, которое уже распространилось за пределы морской базы в Тартусе. «Россия изменила вектор гражданской войны в Сирии, нанеся ущерб сирийскому народу. Ее войска, авиация и дипломатическое прикрытие обеспечили выживание режима Асада», — говорится в документе.

Кроме того, считают авторы письма, поставляя Дамаску современное оружие, такое как системы ПВО С-300, Москва уменьшает возможности Израиля защищаться от атак из Сирии. «Дестабилизирующая роль России только дополняет роль Ирана, поскольку Россия не проявляет готовности изгнать иранские силы из Сирии», — сказано в письме.