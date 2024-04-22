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Военная операция на Украине ,  
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На Украине из-за дерусификации появятся города Ольвиополь, Самар и Гард

Верховная рада Украины переименует более 300 населенных пунктов
Сюжет
Военная операция на Украине
Депутаты Верховной рады проголосуют за переименование 300 населенных пунктов, названия которых содержат символику «российской имперской политики» или не соответствуют стандартам украинского языка

Верховная рада Украины подготовила проект постановления, который предлагает переименовать более 300 населенных пунктов: семь районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на документ.

В пояснительной записке говорится, что депутаты рассмотрели 340 предложений от органов местного самоуправления и военных администраций, а также рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Переименованы будут населенные пункты, названия которых содержат символику «российской имперской политики», связаны с советскими праздниками, «посвящены соответствующим лицам» (например, Первое Мая, Первомайское, Маевка, Пушкино, Максима Горького, Кутузовка, Суворово), или не отвечают стандартам украинского языка (Дорожное, Кибляры сменят название на Дорожне, Кибляри).

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Вид порта Южный

Среди городов переименовать планируется, в частности:

  • Новомосковск (Днепропетровская область) в Самар;
  • Червоноград (Львовская область) в Шептицкий;
  • Южноукраинск (Николаевская область) в Гард;
  • Первомайск (Николаевская область) в Ольвиополь;
  • Южный (Одесская область) в Порт-Анненталь;
  • Ватутино (Черкасская область) в Багачево.

Комитет Верховной рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в конце марта принял решение о переименовании пяти городов и 104 сел и поселков. В частности, село Надеждовка в Одесской области — в Шампань, а село Роща — в Новый Париж, это название оно носило до 1945 года. Также власти решили переименовать расположенные в ЛНР и находящиеся под контролем России Северодонецк в Северскодонецк, а Первоймаск — в Сокологорск. За окончательное решение народные депутаты проголосуют на сессии Верховной рады.

Переименование населенных пунктов, чьи названия были связаны с Россией или СССР, а также демонтаж памятников, идет в стране с 2015 года, когда был принят пакет законов о декоммунизации. После начала военных действий в феврале 2022 года эта работа активизировалась, Минкультуры Украины создало специальный Совет по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который занимается координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого»

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Верховная рада Украины Украина переименование городов Россия
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