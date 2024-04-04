Украина переименует ряд подконтрольных России населенных пунктов в ЛНР

Украинские власти в ближайшее время переименуют ряд городов и сел, в том числе тех, что находятся под контролем России, сообщил первый заместитель главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

По его словам, семь городов и 44 населенных пункта будут переименованы «в рамках процедуры деколонизации». Среди них — находящийся под контролем российских военных Северодонецк, который предложили переименовать в Северскодонецк, и Первоймаск — он станет Сокологорском. Оба пункта расположены в ЛНР.

Также комитет согласовал переименования Краснограда в Берестин и Первомайского в Златополь, они находятся в Харьковской области. Населенный пункт Дружба в Сумской области станет Журавским, а Ватутино в Черкасской области переименуют в Богачево.

ЛНР, а также ДНР, Запорожская и Харьковская область вошли в состав России в сентябре 2022 года после референдумов, проведенных в этих регионах. Украина не признала их результатов.

Снос памятников, переименование улиц, сел, поселков и городов, которые имеют отношение к России или СССР, активизировались с началом военной операции на Украине. 2 апреля в Харькове переименовали 18 улиц и переулков, названия которых были связаны с Россией. Так, Беломорская улица стала Финской, Байкальская — Снежной, Ижевская — Сахарной, а одноименный переулок — Зажиточным, переулок Эльбрусский стал Буковельским.