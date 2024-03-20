Рада выступила за переименование Южного под Одессой в Порт-Аненталь
Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование города Южный в Одесской области в Порт-Аненталь. Об этом сообщил местный портал «Думская» и агентство «Одесса Медиа».
По информации портала, в середине декабря на сессии городского совета Южного депутаты так и не пришли к единому мнению относительно нового названия. Шестеро, включая городского главу Владимира Новацкого, проголосовали за вариант «Пiвденне» («Южное» по-украински). Трое поддержали название Аненталь или Порт-Аненталь, и один — Орияну (от латинского слова Oriens, «восток»).
Имя Аненталь было предложено по названию поселения немецких колонистов, которое находилось рядом с современным городом.
Южный было основан как поселок городского типа в 1978 году, а статус города получил в 1993-м. Он расположен на северо-западном побережье Черного моря в 35 км от Одессы, близ границы с Николаевской областью.
В городе проживает чуть больше 32 тыс. человек.
Остальные депутаты в голосовании не участвовали, так как решили ждать официального ответа на свой запрос в Национальную комиссию по стандартам государственного языка. При этом в ноябре Южненский горсовет обратился к комиссии с просьбой исключить город из перечня на переименование.
Поскольку ни один из вариантов так и не набрал большинства, то новое название должен определить парламент, пояснил Новацкий.
Ранее жители Одессы по итогам общественного обсуждения решили не переименовать площадь Льва Толстого в площадь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима.
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На Украине после начала конфликта возобновились инициативы по переименованию российских топонимов и названий других объектов. В октябре 2022 года власти Киева утвердили переименование 40 улиц, переулков и площадей города, названия которых связаны с Россией и СССР.
До 2022 года украинские власти также меняли названия городов. В 2016 году Днепропетровск с населением более 980 тыс. человек переименовали в Днепр, а Кировоград с населением почти 250 тыс. — в Кропивницкий, в честь основателя украинского театра Марка Кропивницкого.
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