Рада выступила за переименование Южного под Одессой в Порт-Аненталь

Комитет Верховной рады Украины поддержал переименование города Южный в Одесской области в Порт-Аненталь. Ранее Южненский горсовет попросил комиссию исключить город из перечня на переименование

Вид порта Южный (Фото: Minami Himemiya / Wikipedia.org)

Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование города Южный в Одесской области в Порт-Аненталь. Об этом сообщил местный портал «Думская» и агентство «Одесса Медиа».

По информации портала, в середине декабря на сессии городского совета Южного депутаты так и не пришли к единому мнению относительно нового названия. Шестеро, включая городского главу Владимира Новацкого, проголосовали за вариант «Пiвденне» («Южное» по-украински). Трое поддержали название Аненталь или Порт-Аненталь, и один — Орияну (от латинского слова Oriens, «восток»).

Имя Аненталь было предложено по названию поселения немецких колонистов, которое находилось рядом с современным городом. Южный было основан как поселок городского типа в 1978 году, а статус города получил в 1993-м. Он расположен на северо-западном побережье Черного моря в 35 км от Одессы, близ границы с Николаевской областью. В городе проживает чуть больше 32 тыс. человек.

Остальные депутаты в голосовании не участвовали, так как решили ждать официального ответа на свой запрос в Национальную комиссию по стандартам государственного языка. При этом в ноябре Южненский горсовет обратился к комиссии с просьбой исключить город из перечня на переименование.

Поскольку ни один из вариантов так и не набрал большинства, то новое название должен определить парламент, пояснил Новацкий.

Ранее жители Одессы по итогам общественного обсуждения решили не переименовать площадь Льва Толстого в площадь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима.

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На Украине после начала конфликта возобновились инициативы по переименованию российских топонимов и названий других объектов. В октябре 2022 года власти Киева утвердили переименование 40 улиц, переулков и площадей города, названия которых связаны с Россией и СССР.

До 2022 года украинские власти также меняли названия городов. В 2016 году Днепропетровск с населением более 980 тыс. человек переименовали в Днепр, а Кировоград с населением почти 250 тыс. — в Кропивницкий, в честь основателя украинского театра Марка Кропивницкого.