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Военная операция на Украине ,  
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Байден дал обещание Зеленскому по оказанию помощи Украине

Белый дом: Байден дал обещание Зеленскому по отправке новой помощи
Сюжет
Военная операция на Украине
Вашингтон остается привержен поддержке Украине и предоставит Киеву новые пакеты помощи сразу же, как закончится процесс принятия соответствующего закона, пообещал Джо Байден
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул «неизменную приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины», говорится в релизе Белого дома.

«Президент Байден сообщил, что его администрация быстро предоставит [Украине] большие новые пакеты помощи в сфере безопасности для удовлетворения неотложных потребностей Украины в рамках боевых действий и противовоздушной обороны, как только Сенат примет дополнительный пакет по национальной безопасности и президент подпишет его для принятия закона», — сообщили в Белом доме.

Палата представителей США 20 апреля приняла законопроект о помощи Украине, в который входит в том числе $23,2 млрд на восполнение запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Для дальнейшего утверждения закона и его вступления в силу необходимо одобрение Сената и подпись президента США.

Москва осуждает помощь Киеву и заявляет, что она не изменит исход конфликта. После принятия американского законопроекта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев».

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Споры по поводу помощи Украине в американском конгрессе длились почти пять месяцев. В обмен на поддержку республиканцы в обеих палатах требовали ужесточения контроля на границе с Мексикой. В феврале сенат, который контролируют демократы, одобрил пакет помощи на общую сумму в $95 млрд для Украины, Израиля и Тайваня. Однако законопроект застрял еще на два месяца в палате представителей, где большинство имеют республиканцы. В итоге спикер Майк Джонсон предложил оформить помощь трем странам как отдельные законопроекты.

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер после одобрения палатой представителей назначил голосование на 23 апреля.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что без поддержки США Украина, которая больше всего нуждается в ракетах противовоздушной обороны и артиллерийских снарядах, будет «отступать шаг за шагом, маленькими шажками». Он также заявлял, что Россия «давит на нас на фронте и постепенно двигается», и просил ускорить поставки оружия. «Техника. Дроны. Все, чтобы держать фронт», — подчеркивал Зеленский.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Елена Чернышова
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