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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Глава военной разведки Израиля подал в отставку из-за провала 7 октября

Глава военной разведки Израиля покинет пост из-за приведших к атаке ХАМАС ошибок
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Аарон Халива признал свою ответственность за провал разведки, который сделал возможным атаку ХАМАС на Израиль. Западные СМИ писали, что у разведки страны не было данных о подготовке нападения, несмотря на отслеживание боевиков
Аарон Халива
Аарон Халива (Фото: Israel Defense Forces)

Генерал-майор Аарон Халива объявил об отставке с поста начальника Управления военной разведки израильской армии из-за ошибок ведомства, которые сделали возможным нападение ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, говорится в сообщении армии в телеграм-канале.

«Глава разведывательного управления Аарон Халива по согласованию с начальником Генерального штаба обратился с просьбой о прекращении своих полномочий вследствие его ответственности как главы разведывательного управления за события 7 октября», — сказано в сообщении.

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Халива служил 38 лет. В своем обращении он высоко оценил работу своего ведомства во время войны.

Генерал покинет должность, когда будет назначен его преемник. Кто это будет, пока неясно.

The Times of Israel отмечает, что Халива будет первым высокопоставленным израильским офицером, который уйдет в отставку из-за нападения ХАМАС на Израиль. В начале апреля свой пост покинул еще один офицер израильской разведки, бригадный генерал и глава исследовательского отдела военной разведки Амит Саар. Причиной его ухода стал рак, хотя ранее ожидалось, что он лишится должности из-за событий 7 октября.

NYT сообщила о провале разведки Израиля из-за внезапного нападения ХАМАС
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

В ходе нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября погибли около 1,2 тыс. человек — это жители местных населенных пунктов (кибуцев) и участники музыкального фестиваля. Еще более 250 человек боевики взяли в заложники, свыше 100 были освобождены в ноябре, судьба остальных неизвестна.

После атаки ЦАХАЛ начала войну против сектора Газа, ее жертвами, по данным палестинской стороны, стали свыше 34 тыс. человек.

Халива спустя десять дней после атаки ХАМАС признал свою ответственность за провал разведки. The New York Times со ссылкой на источники писала, что нападение палестинских боевиков застало врасплох разведку Израиля. Она не имела данных о подготовке атаки, впрочем, как и западные спецслужбы. При этом и те, и другие тщательно отслеживали деятельность ХАМАС, в частности, Израиль располагал широкими возможностями для разведки — сетью электронного перехвата, датчиками, информаторами по всей территории сектора Газа.

Собеседники Reuters рассказывали, что ХАМАС «использовал беспрецедентную тактику разведки, чтобы ввести Израиль в заблуждение» и создать иллюзию нежелания конфронтации и сосредоточенности на экономических проблемах. При этом ХАМАС построил в секторе Газа имитационное израильское поселение для тренировок по высадке войск и штурму, Израиль видел эти действия, но был убежден, что речь о настоящем нападении не идет.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль разведка ХАМАС сектор Газа
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