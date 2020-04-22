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Новым замглавы СК стал начальник группы по борьбе с фейками о COVID-19

Новым заместителем Александра Бастрыкина стал Эдуард Кабурнеев, возглавлявший ранее главное следственное управление. Он пришел на должность замглавы ведомства после ухода Игоря Краснова, который в январе возглавил Генпрокуратуру
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя главы Следственного комитета. Этот пост займет генерал-лейтенант Эдуард Кабурнеев, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Одновременно президент освободил Кабурнеева от занимаемой сейчас должности руководителя Главного следственного управления СКР. Этот пост он занимал с марта 2017 года, до этого, с 2013 года он был руководителем следственного управления СКР по Дагестану.

В конце марта Эдуард Кабурнеев возглавил рабочую группу СК по борьбе с фейками о коронавирусе. 30 марта представитель СК Светлана Петренко говоря о работе группы, сообщала: «На сегодняшний день в ряде регионов проходят проверки. Однако пока процессуальные действия не закончились, говорить о результатах преждевременно».

В 2019 году, по данным«Коммерсанта», именно Кабурнеев подписал постановление, согласно которому следствие ходатайствовало об освобождении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви из-под стражи.

Одного из своих заместителей глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лишился в январе, когда его зам Игорь Краснов был назначен генеральным прокурором.

В марте «Коммерсантъ» утверждал, что Кабурнеев может последовать за Красновым и стать заместителем нового генпрокурора. После ухода Краснова из СК Кабурнеев фактически принял на себя его обязанности и сейчас контролирует ГУРОВД и ГСУ, писало издание.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Следственный комитет, назначение, Александр Бастрыкин, Эдуард Кабурнеев
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