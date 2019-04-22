Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета более 10% голосов

ЦИК Украины обработала 14,73% протоколов (данные на 00:35 мск) на выборах президента Украины, актер Владимир Зеленский лидирует с 73,13% голосов, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,53% избирателей.
Избирательные участки закрылись в 20:00 (по местному времени). После подсчета 1,01% протоколов у Зеленского было 69,26% голосов, у Порошенко — 28,33%.
Порошенко признал победу Зеленского уже после публикации данных экзитполов, согласно которым актер получит на выборах более 70% голосов. Действующий президент отметил, что принимает решение граждан страны, но добавил, что уходить из политики не планирует. Он также предложил Зеленскому свою помощь.