Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета более 10% голосов

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета более 10% голосов

Актер Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. Разрыв между ним и действующим главой государства Петром Порошенко составляет 48,6%

Владимир Зеленский (Фото: Zoya Shu /EPA/ ТАСС)

ЦИК Украины обработала 14,73% протоколов (данные на 00:35 мск) на выборах президента Украины, актер Владимир Зеленский лидирует с 73,13% голосов, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,53% избирателей.

Избирательные участки закрылись в 20:00 (по местному времени). После подсчета 1,01% протоколов у Зеленского было 69,26% голосов, у Порошенко — 28,33%.

Порошенко признал победу Зеленского уже после публикации данных экзитполов, согласно которым актер получит на выборах более 70% голосов. Действующий президент отметил, что принимает решение граждан страны, но добавил, что уходить из политики не планирует. Он также предложил Зеленскому свою помощь.