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Выборы на Украине ,  
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Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета более 10% голосов
Актер Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. Разрыв между ним и действующим главой государства Петром Порошенко составляет 48,6%
Владимир Зеленский (Фото: Zoya Shu /EPA/ ТАСС)

ЦИК Украины обработала 14,73% протоколов (данные на 00:35 мск) на выборах президента Украины, актер Владимир Зеленский лидирует с 73,13% голосов, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,53% избирателей.

Избирательные участки закрылись в 20:00 (по местному времени). После подсчета 1,01% протоколов у Зеленского было 69,26% голосов, у Порошенко — 28,33%.

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Порошенко признал победу Зеленского уже после публикации данных экзитполов, согласно которым актер получит на выборах более 70% голосов. Действующий президент отметил, что принимает решение граждан страны, но добавил, что уходить из политики не планирует. Он также предложил Зеленскому свою помощь.

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По данным Национального экзит-пола, Зеленский наберет 73% голосов, это рекорндный уровень поддержки на выборах президента в истории современной Украины. Прошлым лидером был Леонид Кравчук, первый президент Украины, он получил 61% голосов на выборах 1 декабря 1991 года.

Как происходит передача власти президента на Украине
  • После окончания голосования на выборах президента Украины Центральная избирательная комиссия подводит итоги голосования. Это должно произойти не позднее чем через три дня после получения всех протоколов с данными об итогах голосования от окружных избирательных комиссий и не позднее чем через десять дней после проведения самих выборов.
  • Избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании (если голосование было в один тур), либо кандидат, набравший голосов больше, чем его оппонент, во втором туре (если голосование было в два тура).
  • Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Он приносит присягу народу на торжественном заседании Верховной рады. Принимает присягу президента председатель Конституционного суда.
  • Президент не формирует правительство Украины, и кабмин не уходит в отставку после выборов президента. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада.
  • После парламентских выборов президент по предложению коалиции депутатских фракций вносит в Верховную раду кандидатуру нового премьер-министра. Решение о его отставке принимает Рада. 
  • Президент Украины также может предложить Раде своих кандидатов на посты министров иностранных дел и Минобороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора. Остальных членов правительства назначает Верховная рада.
  • Может назначить высшее командование вооруженных сил Украины и присвоить высшие воинские звания.
  • Назначает половину состава членов совета Национального банка Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; а также треть судей Конституционного суда.
  • Может прекратить полномочия Верховной рады (в трех случаях: если она за месяц не сформировала коалицию, не сформировала за 60 дней новое правительство после отставки старого, если в течение 30 дней не могут начаться заседания парламента). 
  • Может наложить вето на принятые Верховной Радой законы.
  • Может приостановить действие распоряжений правительства, если они не соответствуют конституции Украины.
  • Может назначать послов и глав дипломатических представительств Украины в других государствах и организациях.
  • Выборы в Верховную раду Украины пройдут осенью 2019 года.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Зеленский, выборы президента
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