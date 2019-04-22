В РПЦ поздравили Зеленского с победой на выборах

В РПЦ поздравили Зеленского с победой на выборах

«Порошенко получил, что заслужил», - заявил митрополит Иларион. Ранее действующий президент Украины признал свое поражение на выборах главы государства

Митрополит Иларион (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митраполит Иларион поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

«Поздравляю Владимира Зеленского с яркой и убедительной победой. Молюсь о том, чтобы прекратились гонения на Церковь, чтобы в дорогой моему сердцу Украине воцарился мир», — написал он в Facebook. По мнению митрополита Илариона действующий глава государства, Петр Порошенко, «получил, что заслужил».

Зеленского уже поздравили с победой посольство США на Украине, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава МИД Великобритании Джереми Хант и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье, 21 апреля. По данным экзитполов Зеленский побеждает, набрав более 70% голосов. На 0:00 мск 22 апреля ЦИК Украины обработала 8,07% протоколов, Зеленский получил 72,48%, Порошенко — 25,20%.