Вселенский патриархат рассмотрел вопрос Порошенко об отдельной церкви

Синод Вселенского патриархата рассмотрел предложение Украины о создании на ее территории независимой от РПЦ церкви, о конкретном решении пока что не сообщается

Петр Порошенко (третий слева) и патриарх Варфоломей (справа) (Фото: Михаил Маркив / ИнА «Украинское фото»)

Синод Вселенского патриархата под предводительством патриарха Варфоломея провел очередную сессию, на которой рассмотрел прошение Украины о предоставлении автокефалии.

«Таким образом, как настоящая материнская церковь, [Вселенский патриархат] изучил вопросы, относящиеся к церковной ситуации на Украине, что делалось и в прошлые синодальные сессии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте патриархата.

Синод намерен взаимодействовать со всеми сестринскими церквами для разрешения ситуации на Украине.​ «Получив от церковных и гражданских властей, представляющих миллионы украинских православных христиан, прошение о предоставлении автокефалии, [синод] решил поддерживать тесную связь и взаимодействовать с сестринскими православными церквами по этому вопросу», — отмечается в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, сообщил, что Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Ранее депутаты Верховной рады поддержали предложение Порошенко о создании единой автокефальной украинской поместной церкви. «Идет речь о нашей окончательной независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь геополитика», — говорил Порошенко, выступая в парламенте.

По словам президента Украины, его предложение поддержали Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Сейчас на Украине не существует канонической поместной церкви. Помимо упомянутых выше церквей на Украине действует также Украинская православная церковь Московского патриархата, которая входит в Русскую православную церковь на правах широкой автономии.

Михаил Маркив / ИнА «Украинское фото»