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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Глава Минторга США заявил, что за день продал 1000 «золотых виз»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Продажу «золотых виз» анонсировал президент Дональд Трамп. Стоимость каждой — $5 млн. Трамп считает, что США могут продать миллион таких карт, отметил министр торговли Говард Лютник
Говард Лютник
Говард Лютник (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Министр торговли США Говард Лютник заявил, что за день продал 1000 «золотых виз» («золотых карт») для переезда в США стоимостью $5 млн за каждую. Об этом он сказал в подкасте All In.

«Вчера я продал тысячу», — сообщил Лютник.

По его словам, вырученные за них $5 млрд пойдут на погашение государственного долга.

Продажу «золотых виз» анонсировал президент Дональд Трамп. По словам главы Минторга, в мире 37 млн человек, которые способны купить «золотую визу». Трамп считает, что Соединенные Штаты могут продать миллион таких карт, отметил Лютник.

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Фото:Mark Makela / Getty Images

На вопрос, почему кто-то должен покупать «золотую визу», министр ответил, что если бы он не был американцем, то купил бы «шесть» карт для себя, жены и других членов семьи, чтобы в случае войны или кризиса он имел возможность приехать в США и начать все сначала.

«Золотая карта» заменит визу EB-5 — инвестиционную грин-карту (размер инвестиций — около $1 млн), пояснял Лютник.

Трамп, отвечая на вопрос, будет ли он продавать «золотые визы» российским бизнесменам, заявил: «Я знаю несколько российских олигархов, которые являются очень милыми людьми». Американский лидер не исключил, что они смогут их получить.

Богатые люди будут приезжать в США, покупая карту, она станет «дорогой к гражданству», говорил глава Белого дома.

В 2023 году россияне получили почти 13 тыс. грин-карт (аналог вида на жительство в США), побив рекорд 2016 года (почти 9,8 тыс.), следует из обзора компании Second Wind по инвестиционной миграции в США.

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грин-карты США Дональд Трамп
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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