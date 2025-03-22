Глава Минторга США заявил, что за день продал 1000 «золотых виз»
Министр торговли США Говард Лютник заявил, что за день продал 1000 «золотых виз» («золотых карт») для переезда в США стоимостью $5 млн за каждую. Об этом он сказал в подкасте All In.
«Вчера я продал тысячу», — сообщил Лютник.
По его словам, вырученные за них $5 млрд пойдут на погашение государственного долга.
Продажу «золотых виз» анонсировал президент Дональд Трамп. По словам главы Минторга, в мире 37 млн человек, которые способны купить «золотую визу». Трамп считает, что Соединенные Штаты могут продать миллион таких карт, отметил Лютник.
На вопрос, почему кто-то должен покупать «золотую визу», министр ответил, что если бы он не был американцем, то купил бы «шесть» карт для себя, жены и других членов семьи, чтобы в случае войны или кризиса он имел возможность приехать в США и начать все сначала.
«Золотая карта» заменит визу EB-5 — инвестиционную грин-карту (размер инвестиций — около $1 млн), пояснял Лютник.
Трамп, отвечая на вопрос, будет ли он продавать «золотые визы» российским бизнесменам, заявил: «Я знаю несколько российских олигархов, которые являются очень милыми людьми». Американский лидер не исключил, что они смогут их получить.
Богатые люди будут приезжать в США, покупая карту, она станет «дорогой к гражданству», говорил глава Белого дома.
В 2023 году россияне получили почти 13 тыс. грин-карт (аналог вида на жительство в США), побив рекорд 2016 года (почти 9,8 тыс.), следует из обзора компании Second Wind по инвестиционной миграции в США.
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