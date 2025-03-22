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Политика ,  
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Письмо россиянки генпрокурору США доставили за две недели «Почтой России»

Наталья Бурлинова
Наталья Бурлинова (Фото: picreadi.ru)

Глава российского «Центра поддержки и развития общественных инициатив — «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова отправила генпрокурору США Памеле Бонди письмо с просьбой пересмотреть возбужденное против нее уголовное дело. Письмо было доставлено за две недели через «Почту России».

Об этом Бурлинова сообщила в своем телеграм-канале.

«Мною составлено обращение на имя Генпрокурора США о пересмотре оснований возбуждения против меня уголовного дела, которое я считаю политическим», — заявила она.

На приложенной ею фотографии видно, что письмо было вручено адресату 19 марта, доставлено за 14 дней.

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В апреле 2023 года Минюст США сообщил, что в Вашингтоне в рамках дела, подробности которого не разглашаются, Бурлинову обвинили «в сговоре с сотрудником ФСБ с целью действовать в качестве незаконного агента России в США». Ее подозревают в сборе информации об американских гражданах.

До этого, в июле 2022 года, Бурлинова попала под американские санкции.

В МИД России обвинения в адрес Бурлиновой назвали политически мотивированными. В министерстве тогда сказали, что американские власти используют санкции и уголовные преследования, чтобы подавить контакты между гражданскими обществами двух стран.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Почта России генпрокурор США письмо
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