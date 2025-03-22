Трамп лишил доступа к секретным данным Харрис, Клинтон и семью Байдена

Трамп лишил доступа с секретной информации ряд чиновников администрации Байдена, включая Харрис, Блинкена и Салливана, а также членов семьи своего предшественника и Хиллари Клинтон. Глава нацразведки заявляла об отзыве допусков

Президент США Дональд Трамп решил отозвать доступ к секретной информации у высокопоставленных чиновников администрации своего предшественника Джо Байдена, а также у членов его семьи. Соответствующий меморандум распространил Белый дом.

«Я пришел к выводу, что доступ к секретной информации следующих лиц более не отвечает национальным интересам: Энтони Блинкена, Джейкоба Салливана, Лизы Монако, Марка Заида, Нормана Эйзена, Летиции Джеймс, Элвина Брэгга, Эндрю Вайсмана, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Камалы Харрис, Адама Кинзингера, Фионы Хилл, Александр Виндман, Джозеф Р. Байден-младший и любой другой член семьи Джозефа Р. Байдена-младшего», — говорится в сообщении.

Кроме доступа к секретной информации Трамп приказал лишить всех упомянутых права на посещение правительственных охраняемых объектов без сопровождения.

В начале февраля Трамп лишил доступа к секретным данным и самого экс-президента Байдена, объяснив решение «плохой памятью» предшественника. В том же месяце Reuters писало, что доступа к секретной информации лишились бывшие госсекретарь Блинкен и советник президента по нацбезопасности Салливан.

10 марта глава национальной разведки Тулси Габбард подтвердила, что отозвала допуски у Блинкена, Салливана, Монако и других чиновников администрации Байдена.

Также в начале марта Трамп лишил доступа к секретным сведениям сотрудников юридической фирмы Perkins Coe, которая работала с исследователями, изучавшими предполагаемые связи республиканца с Россией во время президентской кампании 2016 года.

Reuters называло эти действия «еще одним признаком растущего раскола» в Вашингтоне. Бывшие президенты США, как правило, получают разведывательные сводки, чтобы при необходимости консультировать действующих глав государства по вопросам национальной безопасности и внешней политики.