 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Бывшего агента ФБР обвинили в США в раскрытии секретной информации

Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Бывшего агента ФБР Джонатана Бума задержали в США по обвинению в раскрытии секретного расследования спецслужбы относительно создания иностранным государством оружия массового поражения, сообщает New York Post со ссылкой на судебные документы.

В частности, Бума обвинили в том, что в 2023 году он использовал конфиденциальные материалы ФБР — около 130 файлов из внутренней сети агентства, в том числе с пометкой «секретно» — для своей книги о 15-летней карьере в спецслужбе, в том числе в роли информатора. Черновик рукописи экс-агент показал коллегам.

«В черновике книги содержалась информация, которую Бум получил, занимая должность специального агента ФБР. Она связана с расследованием в отношении программы иностранного государства по созданию оружия массового поражения», — говорится в судебных документах.

Агенты ФБР подали в суд на Минюст США из-за дел против Трампа
Политика
Фото:Kevin Lamarque / Reuters

Получив материалы, Бум подал заявление об отставке в октябре 2023 года, пишет издание. Месяцем ранее сам Бум рассказал Business Insider, что четыре года назад его начальник отказался расследовать предполагаемые преступления сына экс-президента Джо Байдена — Хантера — и украинской энергетической компании «Бурисма», в совете директоров которой состоял сын политика, отмечает газета.

Агент выступал против ФБР и ранее, напоминает New York Post. Так, в январе 2022 года Бум подал жалобу о том, что его отчеты, связанные с иностранной разведкой, «многократно подвергались цензуре».

Бума освободили под залог в размере $100 тыс., его дело рассмотрит федеральный суд Калифорнии.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины

ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»

Возвращение российских военных из украинского плена. Видео

В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ

МТС закроет аналог YouTube и TikTok

Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФБР США режим секретности суд разглашение
Материалы по теме
Агенты ФБР подали в суд на Минюст США из-за дел против Трампа
Политика
Агентов ФБР обязали раскрыть свою роль в расследовании штурма Капитолия
Политика
Экс-агента контрразведки ФБР приговорили к 4 годам за работу на Дерипаску
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
ФСБ провела обыски во втором российском IT-гиганте за деньБизнес, 15:22
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь разПолитика, 15:18
Владелец «Перекрестка» откажется от «лотков с «Мимозой» в магазинахБизнес, 15:14
Путин пожелал Ситникову удачи в переизбрании главой Костромской областиПолитика, 15:13
Росреестр отчитался, где россияне чаще оформляли договоры аренды землиНедвижимость, 15:10
СК завел дело после применения силы к воспитанникам детсада в КраснодареОбщество, 15:09
На «Предпринимательском классе» расскажут, как технологии меняют бизнесОтрасли, 15:07
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участковНедвижимость, 15:06
Вторая страна предложила Трампу обменять ископаемые на военную помощьПолитика, 15:04
В Кремле раскрыли одну из тем предстоящих переговоров России и СШАПолитика, 15:03
Как понять, что партнер хочет присвоить бизнесPro, 14:56
На Азара и бывших мундепов заведут дело из-за «Депутатов мирной России»Политика, 14:53
Мосбиржа запустит новые индексы для долгосрочных инвесторовИнвестиции, 14:53
На Украине заявили о скором дефиците водителей общественного транспортаПолитика, 14:48