Бывшего агента ФБР обвинили в США в раскрытии секретной информации

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Бывшего агента ФБР Джонатана Бума задержали в США по обвинению в раскрытии секретного расследования спецслужбы относительно создания иностранным государством оружия массового поражения, сообщает New York Post со ссылкой на судебные документы.

В частности, Бума обвинили в том, что в 2023 году он использовал конфиденциальные материалы ФБР — около 130 файлов из внутренней сети агентства, в том числе с пометкой «секретно» — для своей книги о 15-летней карьере в спецслужбе, в том числе в роли информатора. Черновик рукописи экс-агент показал коллегам.

«В черновике книги содержалась информация, которую Бум получил, занимая должность специального агента ФБР. Она связана с расследованием в отношении программы иностранного государства по созданию оружия массового поражения», — говорится в судебных документах.

Получив материалы, Бум подал заявление об отставке в октябре 2023 года, пишет издание. Месяцем ранее сам Бум рассказал Business Insider, что четыре года назад его начальник отказался расследовать предполагаемые преступления сына экс-президента Джо Байдена — Хантера — и украинской энергетической компании «Бурисма», в совете директоров которой состоял сын политика, отмечает газета.

Агент выступал против ФБР и ранее, напоминает New York Post. Так, в январе 2022 года Бум подал жалобу о том, что его отчеты, связанные с иностранной разведкой, «многократно подвергались цензуре».

Бума освободили под залог в размере $100 тыс., его дело рассмотрит федеральный суд Калифорнии.