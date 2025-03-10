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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Блинкену и Салливану аннулировали доступ к секретной информации

Тулси Габбард: Блинкену и Салливану закрыли доступ к секретным данным
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Возвращение Трампа в Белый дом
В феврале Трамп заявил, что Байден больше не будет получать секретные данные, сославшись на его «плохую память». Теперь доступа лишились бывший госсекретарь Блинкен и экс-советник президента Салливан
Энтони Блинкен (слева)&nbsp;и Джейк&nbsp;Салливан&nbsp;
Энтони Блинкен (слева) и Джейк Салливан  (Фото: Al Drago / CNP/ Global Look Press)

Глава Нацразведки США Тулси Габбард аннулировала допуски к секретной информации экс-госсекретарю Энтони Блинкену, бывшему советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану и ряду других чиновников администрации Джо Байдена.

«Согласно директиве президента США, я отменила допуски к секретной информации и запретил доступ к секретной информации для Энтони Блинкена, Джейка Салливана, Лизы Монако [и других]», — написала Габбард в X.

Монако — бывший заместитель генпрокурора США. Доступ к информации также закрыли 51 человеку, подписавшему письмо Хантера Байдена о дезинформации. Речь идет о письме от 2020 года Минюсту, в котором сын Джо Байдена попросил провести расследование в отношении близких соратников Трампа и других лиц, которые получили доступ к персональным данным с принадлежащего ему ноутбука. Впоследствии часть этих сведений была опубликована в ряде консервативных изданий, в письме говорилось, что произошедшее имело «классические признаки российской операции по дезинформации».

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Габбард добавила, что экс-президенту Байдену больше не будут предоставлять ежедневный брифинг с разведданными.

Reuters еще в феврале писал со ссылкой на источники, что Блинкен и Салливан лишились доступа к секретным данным, вскоре после того как Трамп отозвал его у Байдена, объяснив решение «плохой памятью» своего предшественника.

Агентство назвало эти действия «еще одним признаком растущего раскола» в Вашингтоне. Бывшие президенты США, как правило, получают разведывательные сводки, чтобы при необходимости консультировать действующих глав государства по вопросам национальной безопасности и внешней политики.

В начале марта Трамп лишил доступа к секретным сведениям сотрудников юридической фирмы Perkins Coe, которая работала с исследователями, изучавшими предполагаемые связи республиканца с Россией во время президентской кампании 2016 года.

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Персоны
Энтони Блинкен Джейк Салливан Дональд Трамп Тулси Габбард секретные данные Госдепартамент США Нацразведка США
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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