Аналитики SIPRI назвали крупнейших в мире экспортеров оружия

SIPRI проанализировал, как за последние пять лет изменились экспорт и импорт основных вооружений. Больше всего экспортируют США, импортирует — Украина. Подробнее — в материале РБК

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Россия заняла третье место в мире по объемам экспортируемого оружия в 2020–2024 годах, согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI) «Тренды в международных поставках оружия 2024» (есть в распоряжении РБК).

Всего институт проанализировал данные 64 стран — экспортеров ключевых вооружений (боевая авиация, военные корабли, системы ПВО, танки и машины боевой поддержки, артиллерия). В топ-5 за пятилетний период вошли следующие страны.

1. США — их доля в глобальном экспорте составила 43%, по сравнению с 2019–2020 годами они нарастили свой экспорт оружия на 21%.

По данным SIPRI, США поставили ключевые вооружения в 107 стран. Больше всего оружия — 35% от американского экспорта — было поставлено в Европу; по сравнению с 2015–2019 годами показатель вырос на 233%. Ведущие импортеры региона — Украина, Великобритания, Нидерланды и Норвегия. На Украину приходится 9,3% американского экспорта вооружений, причем большая часть предоставлена в форме помощи, 71% из которой приходится на подержанное оружие, для быстрой доставки взятое со склада.

Следом за Европой в списке регионов-импортеров идет Ближний Восток — 33% от американского экспорта. По сравнению с 2015–2020 годами объем поставок сократился на 15%. Ведущие импортеры — Саудовская Аравия (12% американских поставок), Катар (7,7%), Кувейт (4,4%); на Израиль приходится 3%. Азия и Океания получили 28% от американского экспорта. Ведущие импортеры — Япония (8,8%), Австралия (6,7%), Южная Корея (5,3%), которые разделяют мнение США «о растущей угрозе со стороны Китая» в регионе, отмечают аналитики института.

2. Франция — 9,6% от глобального экспорта, показатель вырос на 11%.

Всего Франция поставляет оружие 65 странам. Наибольшая доля в разрезе регионов приходится на Азию и Океанию (35%), следом идут Ближний Восток (28%) и Европа (15%); причем в Европу за последние пять лет по сравнению с 2015–2019 годами французские поставки выросли на 187% — в основном за счет продаж боевой авиации Греции и Хорватии и различных вооружений (артиллерия, ракеты, корабли) — Украине. Наиболее крупный импортер — Индия (28% французского экспорта), за ней идет Катар (9,7%).

3. Россия — 7,8% от глобального экспорта, за последние пять лет экспорт сократился на 64%. Снижение началось до полномасштабных боевых действий на Украине в 2022 году — аналитики связывают это с сокращением заказов из Индии и Китая; в 2024 году российский экспорт по сравнению с 2022-м сократился на 47%.

«Снижение с 2022 года, вероятно, связано с решением России отдать приоритет производству основных видов вооружений для собственных вооруженных сил, а не на экспорт, с последствиями многосторонних торговых санкций, введенных в отношении России, и усилением давления со стороны США и их союзников на государства с целью принудить их не покупать российское оружие», — говорится в докладе SIPRI.

Россия поставляет оружие 33 странам. Больше всего — в Азию и Океанию (74% российского экспорта), затем Африке (12%), Европе (7,4%), а именно, как уточняется в докладе SIPRI, Армении, Белоруссии и Сербии, и на Ближний Восток (6,4%). Две трети российского экспорта приходится на Индию (38%), Китай (17%) и Казахстан (11%). Наиболее крупные ожидаемые поставки из России должны пройти по сделкам с Индией, Ираном и Саудовской Аравией.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов критически отзывался о методике расчетов SIPRI, касающихся компаний оборонного сектора. «Мы эти данные, как и другие страны, например Китай, не публикуем — они закрытые. Откуда они их берут? Просто из пальца высасывают», — утверждал он.

4. Китай — 5,9% от глобального экспорта, при этом поставки сократились на 5,4%. «Китай стремится увеличить экспорт своих вооружений, однако многие из крупнейших импортеров предпочитают не покупать у него ключевые вооружения по политическим причинам», — утверждают аналитики. Китай поставлял вооружения 44 странам: 77% поставок китайского оружия приходится на Азию и Океанию, следом идет Африка (14%); 63% китайского экспорта вооружений приходится всего на одну страну — Пакистан.

5. Германия — 5,6% от глобального экспорта, ее экспорт снизился на 2,6%. Наибольшая его доля — 37% — приходится на Ближний Восток, далее идут Европа (34%) и Азия и Океания (21%). Почти половина германского экспорта ориентирована на три страны — Украину (19%), Египет (19%) и Израиль (11%).

В категории импортеров оружия SIPRI выделил 162 страны. На топ-5 импортеров приходится 35% глобального импорта, к ним относятся Украина (8,8%, что делает ее крупнейшей страной — импортером оружия в мире; за последние пять лет показатель вырос в 100 раз по сравнению с 2015–2019 годами), Индия, Катар, Саудовская Аравия, Пакистан. Несмотря на то что импорт вооружений в Европе в последние пять лет вырос на 155%, глобально этот показатель снизился на 0,6% — увеличение поставок оружия в Европу и Америку было компенсировано общим сокращением поставок во все другие регионы.