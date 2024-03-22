Reuters узнал о влиянии Пекина на отказ Киева от списка «спонсоров войны»
Украина уже в пятницу, 22 марта, может отказаться от ведения списка «спонсоров войны», сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, на решение Киева прекратить вести перечень повлияли две страны.
«Это Китай, но не только», — сказал один из собеседников издания и намекнул также на давление со сторона Франции.
В перечень «спонсоров войны» Украина вносит компании, которые сотрудничают с Россией или продолжают работать внутри страны. Список ведет Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК)
В нем около 50 фирм, и большинство из них — китайские (14): нефтегазовые CNPC, Sinopec Group, CNOOC, онлайн-ретейлер Alibaba, Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC), Китайская государственная строительная инженерная корпорация (CSSEC), производитель оборудования для видеонаблюдения HikVision, промышленная группа Kerui и др. Среди французских компаний в перечень попали четыре: Auchan, Leroy Merlin, Yves Rocher, Bonduelle.
Также в нем есть фирмы из США, Германии, Италии, Швейцарии и других стран: Bacardi, Nestle, Knauf, Uniliver и др.
20 марта украинские власти сообщили, что откажутся от ведения списка. МИД страны заявил «о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка «международных спонсоров войны» и, соответственно, негативного влияния этого списка на принятие важных решений для противодействия» России.
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