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Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым

Илон Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым
Проект получит название Blindsight, первые испытания успешно проведены на обезьянах. Стартап Маска Neuralink ранее вживил первому человеку мозговой чип, с помощью которого пациент может управлять гаджетами
Илон Маск и логотип Neuralink
Илон Маск и логотип Neuralink (Фото: Dado Ruvic / Reuters)

Компания Илона Маска Neuralink, которая тестирует нейрочипы для управления гаджетами силой мысли, планирует разработать аналогичный продукт для слепых, чтобы они могли видеть, сообщил бизнесмен, передает The Independent.

По его словам, этот проект получит название Blindsight. Макс рассказал, чипы уже успешно испытали на слепых обезьянах, ни одна из них «не погибла и не получила серьезных травм от устройства Neuralink».

«Поначалу разрешение будет низким, как в ранней графике [видеоигр] Nintendo, но в конечном итоге может превысить нормальное человеческое зрение», — сказал он.

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Проект Neuralink был запущен в 2016 году. Свой прибор, способный передавать сигналы мозга по Bluetooth, компания впервые показала в июле 2019-го. В 2021-м появились кадры с макакой Пейджер, которая играла в видеоигры благодаря вживленному в мозг чипу.

Устройство представляет собой капсулу-приемник, которая крепится за ухом, как слуховой аппарат, от нее к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1,5 тыс. электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса. Один процессор величиной 4 на 4 мм обрабатывает информацию с 10 тыс. электродов. Кабель USB-C обеспечивает максимальную пропускную способность для передачи данных.

В конце января Маск сообщил, что нейрочип был впервые вживлен человеку. Им стал 29-летний Нолан Арбо, парализованный ниже плеч из-за произошедшего около восьми лет назад несчастного случая. В феврале бизнесмен рассказал, что пациент полностью восстановился и смог управлять компьютерной мышью силой мысли.

Накануне, 21 марта, компания показала кадры, на котором Арбо играет в онлайн-шахматы на ноутбуке, перемещая курсор с помощью устройства Neuralink. Мужчина рассказал, что благодаря чипу мог играть и в Civilization VI «восемь часов подряд».

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Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым
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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Илон Маск Neuralink потеря зрения
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