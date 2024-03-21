Как человек с чипом в мозге сыграл в шахматы силой мысли
29-летний парализованный Нолан Арбо в США смог сыграть в шахматы силой мысли. В этом ему помог чип Neuralink, вживленный в мозг. Ему вживили в мозг чип в конце января, первые результаты работы чипа удалось получить в феврале — мужчина научился управлять компьютерной мышью силой мысли, «просто подумав об этом».
Мужчина рассказал, что кроме игры в шахматы смог также играть в Civilization VI «восемь часов подряд».
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