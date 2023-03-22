Власти опровергли «происшествия в небе и на земле» в Курске

Вид на Курск (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Курске не зафиксированы какие-либо «происшествия в небе и на земле», несмотря на сообщения в социальных сетях, сообщила администрация области в телеграм-канале.

«С учетом сообщений, которые поступают в социальных сетях, сообщаем: ситуация в Курске спокойная, происшествия в небе и на земле над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы», — сказано в сообщении.

В пресс-службе УМВД по Курской области РБК сообщили, что не получали информацию о каких-либо инцидентах.

Ранее в группе во «ВКонтакте» «Курский бомондъ» появился пост, в котором пользователи сообщили о хлопке в северо-западном районе города. К нему прикреплено видео с камеры видеонаблюдения, на котором слышно громкий звук в 20:08. В группе «Актуальный Курск» также опубликована видеозапись с камеры домофона, но в районе аэропорта, на которой тоже зафиксирован громкий звук. Когда она была сделана, из записи неясно.

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