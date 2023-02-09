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В Киеве демонтировали памятник генералу Ватутину

В Киеве завершился демонтаж памятника генералу Николаю Ватутину

Фото:KyivCityOfficial / Telegram Фото:KyivCityOfficial / Telegram Фото:KyivCityOfficial / Telegram Фото:KyivCityOfficial / Telegram Фото:KyivCityOfficial / Telegram

Власти Киева демонтировали памятник советскому генералу армии, Герою Советского Союза Николаю Ватутину в Мариинском парке, сообщается на сайте городской администрации.

Монумент, как и снесенный накануне памятник летчику Валерию Чкалову, перенесут в Музей авиации. Решение о демонтаже приняла рабочая группа «по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева».

«Кто он такой, можно много спорить, но думаю, что все согласятся с теми людьми, которые еще в 2017 году написали на этом постаменте слово «палач», — заявил председатель администрации Владимир Прокопов. Он указал на активное участие Ватутина «в войне против остатков армии Украинской народной республики, повстанцев Холодного Яра» в начале XX века, а в годы Великой Отечественной его руководство «приводило к огромным потерям среди личного состава».

Прокопов отметил, что за последние годы было около десяти попыток разрушить или повредить памятник. Петиция, размещенная на сайте городского совета три года назад, с предложением демонтировать его «очень быстро набрала более 10 тыс. голосов».

По словам мэра Виталия Кличко, сейчас столица ждет решения Минкульта, которое позволит убрать памятник офицеру Русской императорской армии и командиру дивизии Красной армии в годы гражданской войны Николаю Щорсу.

Кличко добавил, что на заседании 9 февраля Киевсовет переименовал еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым Украины. Новые названия получили площадь Победы (теперь — Галицкая) и проспект Победы (Берестейский проспект), переулок Мичурина (Болсуновский), Брест-Литовское шоссе (Берестейское) и улица Петровская (улица Вознесенский Яр).

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В ноябре прошлого года экспертный совет Минкультуры и информационной политики Украины по преодолению «последствий русификации и тоталитаризма» рекомендовал демонтировать памятник Щорсу на бульваре Тараса Шевченко и памятник Ватутину.

В феврале Минкультуры Украины исключило памятники Ватутину и Чкалову из госреестра недвижимых памятников.

Ватутин в 1943 году командовал операцией по освобождению Киева от немецких войск. В этом городе он в 1944 году умер от полученного на Украине ранения.

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