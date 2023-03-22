Великобритания сняла санкции с первого замдиректора ФСБ
Власти Великобритании убрали из санкционного списка первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева, говорится в документе на сайте правительства Соединенного Королевства. Причины этого решения не уточняются.
РБК обратился за комментарием в посольство Великобритании в России.
Королев также входит в наблюдательный совет «Росатома». Он попал под санкции в апреле 2022 года, ограничения подразумевали запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов, если они есть. В обоснованиях Лондон заявил, что Королев, занимая пост в «Росатоме», «получает выгоду за счет поддержки российского правительства».
Госкорпорацию британские власти назвали «частью стратегически важных для российского правительства» энергетической и оборонной отраслей. «Росатом» попал под санкции Лондона 24 февраля 2023 года, в годовщину начала военных действий на Украине. В компании в ответ заявили, что ограничения «ставят под угрозу международную ядерную безопасность».
Королев стал первым замдиректора ФСБ в марте 2021 года. До этого он руководил Службой экономической безопасности, а ранее — Управлением собственной безопасности ФСБ. С 2007 по 2011 год Королев был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. В состав набсовета «Росатома» он вошел в 2017 году.
В британском санкционном списке фигурируют более 1,5 тыс. физических и юридических лиц из России. Москва называет ограничения незаконными. МИД принял ответные меры, запретив въезд ряду британских политиков и чиновников, в том числе министру иностранных дел Джеймсу Клеверли и начальнику Генштаба Патрику Сандерсу.