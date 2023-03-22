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Великобритания сняла санкции с первого замдиректора ФСБ

Великобритания исключила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева
Лондон, обосновывая ограничения против Сергея Королева, заявил, что он «получает выгоду за счет поддержки российского правительства». Теперь первого замглавы ФСБ убрали из санкционного списка, не уточнив причину

Власти Великобритании убрали из санкционного списка первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева, говорится в документе на сайте правительства Соединенного Королевства. Причины этого решения не уточняются.

РБК обратился за комментарием в посольство Великобритании в России.

Королев также входит в наблюдательный совет «Росатома». Он попал под санкции в апреле 2022 года, ограничения подразумевали запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов, если они есть. В обоснованиях Лондон заявил, что Королев, занимая пост в «Росатоме», «получает выгоду за счет поддержки российского правительства».

Госкорпорацию британские власти назвали «частью стратегически важных для российского правительства» энергетической и оборонной отраслей. «Росатом» попал под санкции Лондона 24 февраля 2023 года, в годовщину начала военных действий на Украине. В компании в ответ заявили, что ограничения «ставят под угрозу международную ядерную безопасность».

Королев стал первым замдиректора ФСБ в марте 2021 года. До этого он руководил Службой экономической безопасности, а ранее — Управлением собственной безопасности ФСБ. С 2007 по 2011 год Королев был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. В состав набсовета «Росатома» он вошел в 2017 году.

В британском санкционном списке фигурируют более 1,5 тыс. физических и юридических лиц из России. Москва называет ограничения незаконными. МИД принял ответные меры, запретив въезд ряду британских политиков и чиновников, в том числе министру иностранных дел Джеймсу Клеверли и начальнику Генштаба Патрику Сандерсу.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания санкции Сергей Королев ФСБ Росатом
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