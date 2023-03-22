Al Arabiya сообщил о новом ударе по аэропорту Алеппо со стороны Израиля

По данным телеканала, было выпущено четыре ракеты, аэропорт сейчас не работает

Фото: Christopher Furlong / Getty Images Europe

Военные Израиля нанесли ракетный удар по международному аэропорту Алеппо в Сирии, сообщает телеканал Al Arabiya.

В аэропорту и рядом с ним раздались взрывы, передает телеканал.

По данным Al Arabiya, было выпущено четыре ракеты, аэропорт сейчас не работает. По словам очевидцев, над ним поднимаются клубы дыма.

В прошлый раз Минобороны Сирии сообщало об ударе по аэропорту со стороны Израиля 7 марта. Тогда был нанесен материальный ущерб, аэропорт приостановил работу, говорили в ведомстве.

Позднее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что израильские военные утром 7 марта обстреляли международный аэропорт Эн-Найраб в Алеппо. По его словам, удар был нанесен четырьмя тактическими истребителями F-16 ВВС Израиля, огонь велся со стороны восточной части Средиземного моря. В результате были повреждены радиолокатор и взлетно-посадочная полоса.