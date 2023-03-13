Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
В Молдавии заявили о раскрытии «пророссийской агентурной сети» Политика, 00:28
Военные Южной Кореи сообщили о запуске КНДР ракеты с подводной лодки Политика, 00:21
Минобороны России сообщило о трех погибших при ударе Израиля по Сирии Политика, 00:05
«Звездная болезнь сгубила». В чем причина поражения Петра Яна в UFC Спорт, 00:00
Аналитики усомнились, что ЦБ пойдет на повышение ставки в марте Финансы, 00:00
В Россию из Сирии вернулись 56 российских детей-сирот Общество, 12 мар, 23:49
S7 купила акции бердского поставщика «Роскосмоса» Бизнес, 12 мар, 23:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Швейцарии призвали Европу уважать позицию по поставкам оружия Украине Политика, 12 мар, 22:48
Никарагуа приостановила дипломатические отношения с Ватиканом Политика, 12 мар, 22:32
Премьер Грузии ответил на слова Зеленского о поддержке протестов в стране Политика, 12 мар, 22:26
Премьер Грузии пообещал не допустить открытия в стране «второго фронта» Политика, 12 мар, 22:26
Осужденного за хищения на ₽1,4 млрд у Минобороны решили выпустить по УДО Общество, 12 мар, 22:03
В Киеве заявили, что ждут оружия для наступления «не с пустыми руками» Политика, 12 мар, 21:52
В Киеве предложили обсудить с экспертами переименование России в Московию Политика, 12 мар, 21:51
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Минобороны России сообщило о трех погибших при ударе Израиля по Сирии

Минобороны России: в результате удара Израиля по Сирии погибли три человека

Утром 12 марта два израильских истребителя F-16 нанесли ракетный удар по территории Сирии, в результате которого в городах Масьяф и Эс-Сафсафа повреждения получили здания научно-исследовательских центров, сообщает российское Минобороны. По данным сирийской стороны, погибли три человека, уточнили в ведомстве.

Удары произошли с 7:14 до 7:23 по местному времени (совпадает с московским). Отмечается, что израильские самолеты нанесли их из северной части Ливана.

Город Масьяф находится в мухафазе (провинция) Хама, а Эс-Сафсафа — в Тартусе. 12 марта сирийское госагентство SANA со ссылкой на военный источник писало о ракетных ударах по этим провинциям. По его данным, в результате атаки три солдата сирийской армии получили ранения. Сирийским системам ПВО удалось сбить некоторые из ракет.

В провинции Тартус находится российская военно-морская база.

Теги
Сирия Израиль ракетные удары Минобороны
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Минобороны России сообщило об ударе Израиля по аэропорту в Сирии
Политика
Сирия обвинила Израиль в ракетном ударе по Дамаску
Политика
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter