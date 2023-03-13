Минобороны России: в результате удара Израиля по Сирии погибли три человека

Минобороны России сообщило о трех погибших при ударе Израиля по Сирии

Утром 12 марта два израильских истребителя F-16 нанесли ракетный удар по территории Сирии, в результате которого в городах Масьяф и Эс-Сафсафа повреждения получили здания научно-исследовательских центров, сообщает российское Минобороны. По данным сирийской стороны, погибли три человека, уточнили в ведомстве.

Удары произошли с 7:14 до 7:23 по местному времени (совпадает с московским). Отмечается, что израильские самолеты нанесли их из северной части Ливана.

Город Масьяф находится в мухафазе (провинция) Хама, а Эс-Сафсафа — в Тартусе. 12 марта сирийское госагентство SANA со ссылкой на военный источник писало о ракетных ударах по этим провинциям. По его данным, в результате атаки три солдата сирийской армии получили ранения. Сирийским системам ПВО удалось сбить некоторые из ракет.

В провинции Тартус находится российская военно-морская база.