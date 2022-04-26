Болтон увидел опасность для России оказаться сырьевым придатком Китая

Стабильность России в долгосрочной перспективе под угрозой из-за сближения с Китаем, считает экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Амбиции Пекина будут расти, и к Москве Китай будет относиться как к «младшему брату»

Джон Болтон (Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images)

По мере сближения с Китаем Россия может оказаться в ситуации сырьевого придатка Пекина. Такое мнение в интервью RTVI высказал экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

По его словам, в ближайшей перспективе интересы двух стран будут сближаться на фоне спецоперации России на Украине и санкций со стороны западных стран. При этом Болтон считает, что отношения Пекина и Москвы будут выстраиваться по модели «старший брат — младший брат», в рамках которой Россия будет поставлять Китаю высокотехнологичное оружие и сырье — нефть и газ.

«Китайское население будет продолжать расти, и амбиции [Пекина] тоже. И я думаю, что Россия в итоге окажется в сложной ситуации сырьевого придатка к Китаю, и рано или поздно у Китая может возникнуть соблазн забрать это сырье другими способами», — сказал Болтон.

В то же время Болтон отметил, что санкционную политику западных стран нельзя назвать «полностью успешной». «Определенную цену стране уже пришлось заплатить, я говорю о России и россиянах, которые чувствуют это на своих кошельках. Однако политика, которую преследует Путин, никак не изменилась, и не думаю, что мы приблизили Россию к коллапсу в долгосрочной перспективе», — сказал Болтон.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями защиту населения Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также стремлением провести «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой и ввел военное положение в стране.

Западные страны после начала спецоперации ввели пять пакетов санкций против России, в том числе заморозили золотовалютные резервы российского Центробанка, отключили ряд ведущих банков от SWIFT и ввели различные секторальные санкции и санкции против первых лиц государства.

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17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз разрабатывает очередной, шестой пакет санкций против России из-за военной операции на Украине. По ее словам, меры могут включить дальнейшие ограничения против банковского сектора, а также новые санкции против энергетического сектора страны. Кремль неоднократно называл западные санкции незаконными. Если Европа откажется от закупок российской нефти, Россия будет компенсировать эти объемы продажами на восток, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Китай критиковал санкции Запада против России. Так, 21 апреля председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал политику односторонних санкций и двойных стандартов, которые, по его мнению, «подрывают мир и безопасность на всей планете». 18 марта Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом говорил, что кризис на Украине — «это не то, что Китай хотел бы видеть», а США должны вместе с Китаем нести ответственность за поддержание мира и стабильности на планете.

В начале марта США предупредили Пекин, что в случае обхода антироссийских санкций примут меры. «Китай соблюдает введенные санкции. <...> Если они не будут соблюдать санкции, у нас всегда есть <...> средства для принятия мер», — говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В то же время директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутонг говорил, что Пекин не обходит намеренно санкции против Москвы, но при этом сохраняет с ней нормальные торговые связи. «Китай не выступает стороной конфликта на Украине. Мы не думаем, что это должно повлиять на нашу торговлю с какой-либо страной», — отмечал он.