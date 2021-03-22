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Киев завел дело против выступавших на открытии Крымского моста артистов

Им вменяют незаконное въезд на временно оккупированную территорию. Какие именно артисты стали фигурантами дело, не уточняется. На концерте 15 мая 2018 года выступали Лепс, Пелагея, Буйнов, Маршал и другие

На Украине возбудили уголовное дело за въезд в Крым 23 российских артистов, выступавших на открытии моста через Керченский пролив. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма и Севастополя (входящий в структуру Генпрокуратуры Украины орган).

«Под руководством прокуратуры автономии заведено уголовное производство по факту незаконного въезда и выезда на оккупированный полуостров 23 российский артистов, направлявшихся в Крым для выступления по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело возбуждено после обращения лидера общественной организации «Евромайдан-Крым» Сергея Мокренюка. Действия россиян квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию).

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О каких именно артистах идет речь, не уточняется. Президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года. После этого состоялся концерт, на котором выступили, в числе прочих, Григорий Лепс, Пелагея, Александр Маршал, Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Буйнов.

Киев не признает итоги референдума 2014 года, в результате которого Крым присоединился к России, и считает полуостров временно оккупированной территорией. Артистов, политиков, общественных деятелей, которые посещают Крым без уведомления, Украина вносит в черные списки и запрещает им въезд в страну.

Ранее в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подготовил стратегию возвращения полуострова в состав страны. «Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское», — говорил он.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российские власти неоднократно заявляли, что вхождение Крыма в состав страны было результатом волеизъявления его жителей, и вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт. Путин в честь семилетия присоединения Крыма говорил, что это стало возможно за счет внутреннего укрепления страны.

«Что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в свое время говорил, «в родную гавань», то да, это, конечно, яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», — сказал президент.

Автор
Михаил Котляр
Украина Крым Крымский мост артисты
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