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Путин назвал присоединение Крыма результатом укрепления России

Главной вехой последних двадцати лет президент считает восстановление России как единого государства. Украина и страны Запада считают переход Крыма к России аннексией
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Присоединение Крыма к России стало результатом укрепления страны изнутри, заявил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «России 1».

«Что касается возвращения Крыма и Севастополя — как я в свое время говорил «в родную гавань» — то, да, это, конечно, яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», — сказал Путин.

По его словам, укрепление российской государственности стало главной вехой последних двадцати лет. «Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства», — сказал президент. Он отметил, что «мы в конце 90-х подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все, что угодно», но смогли удержать и восстановить страну.

По мнению президента, «вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, имея в виду и восстановление социальной сферы и доходов, благополучия граждан».

Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму
Экономика
Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Власти Украины и стран Запада не признали итоги голосования. Москва, в свою очередь, считает вопрос о принадлежности полуострова закрытым. 16 марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что крымский полуостров будет навсегда связан с Россией, независимо от мнения Запада по этому поводу.

В Киеве считают референдум «фейковым». В августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания международной площадки, где будет обсуждаться вопрос возвращения Крыма Украине. Позже, в декабре, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба объявил, что в 2021 году власти страны для этой цели планируют создать так называемую «Крымскую платформу», в которой примут участие государства, эксперты и правозащитные организации.

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26 февраля Зеленский подписал указ «о деоккупации и реинтеграции» Крыма, которым запустил работу «Крымской платформы». В рамках проекта планируется оказать поддержку крымско-татарскому языку и культуре. «Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова», — сообщил 16 марта Зеленский. Официальный представитель ведомства Мария Захарова укзывала, что усилия украинских властей «по работе исподтишка против крымских жителей» не помогут вернуть полуостров в состав Украины.

Автор
Анастасия Батманова
Крым Украина
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