Путин назвал присоединение Крыма результатом укрепления России

Главной вехой последних двадцати лет президент считает восстановление России как единого государства. Украина и страны Запада считают переход Крыма к России аннексией

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Присоединение Крыма к России стало результатом укрепления страны изнутри, заявил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «России 1».

«Что касается возвращения Крыма и Севастополя — как я в свое время говорил «в родную гавань» — то, да, это, конечно, яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», — сказал Путин.

По его словам, укрепление российской государственности стало главной вехой последних двадцати лет. «Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства», — сказал президент. Он отметил, что «мы в конце 90-х подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все, что угодно», но смогли удержать и восстановить страну.

По мнению президента, «вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, имея в виду и восстановление социальной сферы и доходов, благополучия граждан».