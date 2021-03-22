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Политика ,  
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Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин подменой ее сути

Турция решила выйти из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин, так как произошла подмена ее сути и она использовалась для «нормализации гомосексуализма». Об этом говорится в заявлении управления по связям с общественностью президента, его приводит Anadolu.

В заявлении говорится, что первоначальная цель по защите прав женщин «была захвачена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм». Это несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции, подчеркнули в управления по связям с общественностью.

Там также напомнили, что Турция — не единственная страна, у которой возникли серьезные сомнения насчет конвенции. Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия не ратифицировали ее.

В заявлении также говорится, что выход Турции «никоим образом не означает», что страна ставит под угрозу защиту женщин. В нем указывается, что Турция проведет реформы для того, чтобы бороться с растущим насилием в отношении женщин.

Материал дополняется.

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