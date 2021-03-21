Боррель попросил Турцию пересмотреть выход из конвенции по защите женщин

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Турцию пересмотреть решение о выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин. Соответствующее обращение он опубликовал в Twitter.

«Мы не можем не выразить глубокого сожаления и непонимания по поводу решения турецкого правительства выйти из этой конвенции. Мы призываем Турцию отменить свое решение», — говорится в сообщении.

Боррель отметил, что Стамбульская конвенция направлена на обеспечение необходимой правовой защиты женщин и девочек во всем мире.

Накануне, 20 марта, Турция заявила о своем решении выйти из Стамбульской конвенции. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объяснил это решением тем, что «наличие или отсутствие международных конвенций не влияет на ответственность страны по предотвращению любых форм преступлений, с которыми могут столкнуться граждане.