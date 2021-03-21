Байден назвал необоснованным выход Турции из конвенции по защите женщин

Во всем мире растет число случаев домашнего насилия, указал президент. По его мнению, странам стоит следовать достигнутым договоренностям по защите прав женщин и работать над новыми

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / AP)

Решение Турции выйти из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин — удручающий шаг назад для международного движения по защите прав женщин во всем мире, говорится в распространенном Белым домом заявлении президента США Джо Байдена.

По его словам, «внезапный и необоснованный выход» страны из конвенции вызывает глубокое разочарование. «Во всем мире мы наблюдаем рост числа случаев домашнего насилия, включая сообщения о росте числа убийств женщин в Турции — первой стране, подписавшей конвенцию», — указал Байден.

По его мнению, страны должны работать над укреплением своих обязательств по прекращению насилия в отношении женщин, а не отвергать международные договоры, направленные на их защиту и привлечение виновных к ответственности.