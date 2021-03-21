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Байден назвал необоснованным выход Турции из конвенции по защите женщин

Во всем мире растет число случаев домашнего насилия, указал президент. По его мнению, странам стоит следовать достигнутым договоренностям по защите прав женщин и работать над новыми
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evan Vucci / AP)

Решение Турции выйти из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин — удручающий шаг назад для международного движения по защите прав женщин во всем мире, говорится в распространенном Белым домом заявлении президента США Джо Байдена.

По его словам, «внезапный и необоснованный выход» страны из конвенции вызывает глубокое разочарование. «Во всем мире мы наблюдаем рост числа случаев домашнего насилия, включая сообщения о росте числа убийств женщин в Турции — первой стране, подписавшей конвенцию», — указал Байден.

По его мнению, страны должны работать над укреплением своих обязательств по прекращению насилия в отношении женщин, а не отвергать международные договоры, направленные на их защиту и привлечение виновных к ответственности.

Пушкина оценила выход Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин
Общество
Оксана Пушкина

Конвенция по защите женщин была принята в Стамбуле в 2011 году, став первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Ее подписали более 40 государств, а Турция стала первой страной, ратифицировавшей этот документ. Россия конвенцию не ратифицировала. Страны, которые присоединились к соглашению, должны ввести уголовную ответственность за психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию, а также сексуальные домогательства.

О выходе из конвенции власти Турции объявили 20 марта. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу пояснил, что наличие или отсутствие международных конвенций «не уменьшает и не увеличивает» ответственность по предотвращению любых форм преступлений. Вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что Анкара продолжит борьбу по защите прав женщин.

В Брюсселе к решению турецких властей отнеслись с «глубоким сожалением и непониманием». «Мы призываем Турцию отменить свое решение», — написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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В Турции есть закон о противодействии домашнему насилию, заявила депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она отметила, что Стамбульская конвенция о борьбе с насилием в отношении женщин — это рамочный документ, и гораздо важнее, как работают механизмы защиты на уровне государственного законодательства.

Автор
Анастасия Батманова
Турция США Джо Байден права женщин
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