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Пушкина оценила выход Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин

У Турции, покинувшей Стамбульскую конвенцию, есть закон о противодействии домашнему насилию, а у России нет, заявила Пушкина. Именно об этом нужно думать и как можно быстрее принимать соответствующий законопроект, отметила она
Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Стамбульская конвенция о борьбе с насилием в отношении женщин — это рамочный документ, и гораздо важнее, как работают механизмы защиты на уровне государственного законодательства. Об этом РБК заявила депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Таким образом она отреагировала на выход Турции из конвенции.

«У Турции есть закон о противодействии домашнему насилию. И у Азербайджана есть. А у нас нет. Вот о чем нужно думать», — отметила она.

По словам Пушкиной, сразу после выхода Турции из соглашения ей стали писать «наши соотечественницы из Турции, которые рассказали, что возмущению женщин нет предела, что существующий закон надо совершенствовать».

В Турции по закону, принятому в 1998 году, член семьи, подвергшийся насилию, имеет право обратиться в правоохранительные органы, после чего агрессору будет назначен испытательный срок в полгода. Если нарушение повторится, ему грозит лишение свободы на три-шесть лет, сказала Пушкина. «Тем не менее в реальности нерадивый семьянин в большинстве случаев отделывается лишь денежным штрафом. К тому же закон защищает только тех женщин, которые официально состоят в браке», — отметила она.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В то же время российский законопроект о профилактике семейно-бытового насилия написан с учетом мирового опыта, добавила Пушкина. «Его надо принимать как можно быстрее», — заявила она.

Накануне, 20 марта, Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин. «Наличие или отсутствие международных конвенций не уменьшает и не увеличивает нашу ответственность по предотвращению любых форм преступлений, с которыми могут столкнуться наши граждане, и нашу работу в соответствии с требованиями этой ответственности», — объяснил решение президента глава МВД Турции Сулейман Сойлу (цитата по агентству Anadolu).

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В Брюсселе к решению Турции отнеслись с «глубоким сожалением и непониманием». «Мы призываем Турцию отменить свое решение», — написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Стамбульская конвенция была принята 11 мая 2011 года. Турция была первой страной, ратифицировавшей этот документ. Конвенцию подписали более 40 государств, Россия ее не ратифицировала.

Страны, которые присоединились к соглашению, должны ввести уголовную ответственность за психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию, а также сексуальные домогательства.

Авторы
Евгения Кузнецова, Виктория Полякова
Оксана Пушкина Турция права женщин
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