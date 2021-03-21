Пушкина оценила выход Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин

У Турции, покинувшей Стамбульскую конвенцию, есть закон о противодействии домашнему насилию, а у России нет, заявила Пушкина. Именно об этом нужно думать и как можно быстрее принимать соответствующий законопроект, отметила она

Оксана Пушкина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Стамбульская конвенция о борьбе с насилием в отношении женщин — это рамочный документ, и гораздо важнее, как работают механизмы защиты на уровне государственного законодательства. Об этом РБК заявила депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Таким образом она отреагировала на выход Турции из конвенции.

«У Турции есть закон о противодействии домашнему насилию. И у Азербайджана есть. А у нас нет. Вот о чем нужно думать», — отметила она.

По словам Пушкиной, сразу после выхода Турции из соглашения ей стали писать «наши соотечественницы из Турции, которые рассказали, что возмущению женщин нет предела, что существующий закон надо совершенствовать».

В Турции по закону, принятому в 1998 году, член семьи, подвергшийся насилию, имеет право обратиться в правоохранительные органы, после чего агрессору будет назначен испытательный срок в полгода. Если нарушение повторится, ему грозит лишение свободы на три-шесть лет, сказала Пушкина. «Тем не менее в реальности нерадивый семьянин в большинстве случаев отделывается лишь денежным штрафом. К тому же закон защищает только тех женщин, которые официально состоят в браке», — отметила она.